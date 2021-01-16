Василий Лановой посвятил свою жизнь служению искусству. Фото: Павел Ворожцов.

Президент России Владимир Путин поздравил Василия Ланового с днём рождения. Народному артисту СССР сегодня исполнилось 87 лет.

Поздравление главы государства знаменитому актёру театра и кино опубликовано на сайте Кремля. Российский лидер отметил, что Василий Лановой посвятил свою жизнь служению искусству, достигнув на этом поприще признанных высот и завоевав всенародную славу.

«Ваше яркое, многогранное творчество, деятельное участие в общественных, просветительских, благотворительных проектах, неоценимый личный вклад в сбережение наших патриотических традиций, воспитание молодёжи достойны самого глубокого уважения», - говорится в обращении главы государства.

Владимир Путин пожелал актёру крепкого здоровья, успехов и благополучия.

Напомним, в начале января сообщалось, что народного артиста СССР Василия Ланового госпитализируют: он и его супруга, народная артистка РСФСР Ирина Купченко, получили положительные результаты теста на COVID-19.

Василий Лановой родился 16 января 1934 года в Москве. В Театре им. Е. Вахтангова служит с 1957 года. Снимался в фильмах "Павел Корчагин", "Алые паруса", "Война и мир", "Анна Каренина", "Офицеры". Несколько раз выступал в Екатеринбурге.