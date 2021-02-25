Объявлены лауреаты премий губернатора в музейной, библиотечной и культурно-досуговой сферах за прошлый год

Верхнепышминский исторический музей стал обладателем премии за экспозицию «Город у медной реки». Скриншот видео группы "Верхнепышминский исторический музей".

12 лауреатов премии губернатора Свердловской области в музейной, библиотечной и культурно-досуговой сферах за 2020 год были объявлены в минувшую среду.

В каждой из обозначенных выше сфер конкурсная комиссия выбрала по четыре лауреата (среди них и творческие проекты, и конкретные люди). Соискателей было всего 54 – конкуренция высокая. Лауреаты получат по 60 тысяч рублей.

По словам министра культуры Свердловской области Светланы Учайкиной, оказание поддержки лучшим культурно-досуговым практикам и музеям – важное направление работы.

– Учреждения региона объединены нацпроектом «Культура», который во многом нацелен на то, чтобы как можно больше уральцев могли приобщиться к культурным ценностям, – добавляет министр.

В списке лауреатов – в большей степени муниципальные библиотеки, музеи. Так, в номинации «За лучшую музейную экспозицию» был награждён коллектив Верхнепышминского исторического музея за «Город у медной реки» – большой проект, посвящённый развитию Верхней Пышмы с 1946 года до наших дней.

Лучшим культурно-просветительским проектом в сфере музейной деятельности стал «Ето верблютЪ» Нижнесинячихинского музея-заповедника деревянного зодчества и народного искусства имени И.Д. Самойлова, где большое внимание уделялось практикам по урало-сибирской росписи.

За значительный вклад в развитие музейного дела и краеведения в регионе наградили Надежду Пахомову – президента Музея истории камнерезного и ювелирного искусства в Екатеринбурге.

В библиотечной сфере премию получил авторский коллектив проекта «Создание инновационной модели общедоступной библиотеки на основе синтеза библиотеки, музея, галереи» Центральной городской библиотеки Нижнего Тагила. Также были отмечены Марина Криворучко (замдиректора по инновационно-методической работе и маркетингу Публичной библиотеки Новоуральского ГО) и Ирина Язовских (заведующая Ощепковской поселковой библиотекой в Пышминском ГО).

В культурно-досуговой сфере лауреатами стали Нина Котенёва – директор среднеуральского Дворца культуры, Надежда Новикова – директор Сладковского культурно-досугового центра (в Слободо-Туринском муниципальном районе), Гульнара Веселова – руководитель коллектива самодеятельного искусства Центра культуры и досуга посёлка Баранчинский и Ольга Тимофеева – руководитель студии декоративно-прикладного искусства Дворца культуры имени И.П. Романенко (Сысертский ГО), сообщает министерство культуры региона.

«Облгазета» поздравляет лауреатов с заслуженными премиями!

В культурно-досуговой сфере отмечены директор Дворца культуры Среднеуральска Нина Котенёва, директор Сладковского культурно-досугового центра Слободо-Туринского муниципального района Надежда Новикова, руководитель коллектива самодеятельного искусства Центра культуры и досуга посёлка Баранчинский Кушвинского городского округа Гульнара Веселова, руководитель студии декоративно-прикладного искусства Дворца культуры имени И.П. Романенко Сысертского городского округа Ольга Тимофеева. В библиотечной сфере лауреатами стали заместитель директора по инновационно-методической работе и маркетингу Публичной библиотеки Новоуральского городского округа Марина Криворучко, заведующая Ощепковской поселковой библиотекой Библиотечно-информационного центра Пышминского городского округа Ирина Язовских, авторский коллектив проекта «Создание инновационной модели общедоступной библиотеки на основе синтеза библиотеки, музея, галереи» Центральной городской библиотеки Нижнего Тагила и авторский коллектив проекта «Библиотека – центр чтения и творческого роста» районной детской библиотеки» Библиотечно-информационного центра Пышминского городского округа. В музейной сфере отмечены авторский коллектив Верхнепышминского исторического музея за экспозицию «Город у Медной реки», авторский коллектив Нижнесинячихинского музея-заповедника деревянного зодчества и народного искусства имени И.Д. Самойлова за культурно-просветительский проект творческой лаборатории «Ето верблютЪ», авторский коллектив Нижнетагильского музея изобразительных искусств за издание «Вилен Мухаркин. Живая живопись. Альбом», а также президент Музея истории камнерезного и ювелирного искусства Надежда Пахомова.