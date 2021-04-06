Бур для мирового рекорда

Фото: Павел Ворожцов

В номере «Областной газеты» за 16 февраля был опубликован рассказ о выставке «Бренды советского Урала» в Музее истории и археологии Урала. Назывался он «Бур-рекордсмен, комбайн «Белка» и саксофон Могилевского – это уже история».

Монополисты по долотам

Для этой выставки сотрудники музея подобрали экспонаты, многие из которых ещё лет двадцать-тридцать назад были неотъемлемой частью нашей жизни, а сейчас уже стали свидетелями недавнего прошлого нашей, но уже во многом другой, неизвестной и непонятной страны.

В числе таких экспонатов – свидетелей времени куратор выставки, главный научный сотрудник отдела истории Урала Ирина Родина, знакомившая нас с экспозицией, рассказала о буре, при помощи которого в Советском Союзе был установлен не побитый до сих пор рекорд подземного бурения – Кольская сверхглубокая скважина глубиной более 12 километров.

Что музейщики, что журналисты – народ гуманитарный, поэтому раз бурили рекордную скважину буровой установкой, выпущенной гигантом советского тяжёлого машиностроения Уралмашзаводом, то и бурголовку мы посчитали уралмашевской. Тем более что предоставили для экспозиции этот уникальный экспонат коллеги из заводского музея Уралмаша.

Думается, что и большинство наших читателей не заметили никакого подвоха. Но через несколько дней после выхода газеты в редакции раздался звонок.

– Уралмаш никогда не изготавливал буровой инструмент, его делали у нас, в Верхних Сергах, – поправил нас начальник технического отдела завода «Уралбурмаш» Анатолий Кобяков. – Есть даже люди, которые участвовали в разработке этого исторического бура.

Так мы и отправились в Верхние Серги, что в 100 километрах от Екатеринбурга, на предприятие, которое считается первенцем отечественного долотного производства, – первое российское долото на заводе, основанном ещё Никитой Демидовым, было выпущено 15 октября 1931 года (так что нынешней осенью здесь готовятся отметить 90-летний юбилей).

Первая остановка в небольшом заводском музее.

– Сейчас мы уже такие конструкции для извлечения керна не изготавливаем, потому что нет на них спроса, – рассказывает заместитель начальника технического отдела завода Леонид Селезнёв. – А до 90-х годов прошлого века вся продукция, которая была необходима для геологоразведки, выпускалась у нас. И, разумеется, тот инструмент, который использовался при бурении Кольской сверхглубокой скважины. Мы были монополистами, да и сейчас на просторах бывшего СССР производим основной ассортимент геологоразведочной продукции. Есть небольшие частные компании, но у них небольшие объёмы.

На непросвещённый взгляд далёкого от техники человека бурголовка – довольно простое устройство, но на самом деле это сложнейший механизм, в котором движение разных деталей рассчитаны до долей миллиметра. Плюс множество разновидностей инструмента, позволяющего бурить самые разные породы.

Конечно, бурголовки и долота – это главная гордость многих поколений заводчан. Но выпускались здесь, как тогда говорили, и товары народного потребления – от домкратов для легковых автомобилей до крышек для закатывания банок (крышки сохранились у многих до сих пор, а вот резиновые прокладки не выдержали испытания временем) и штанг для спортзала. В заводском музее и в городском (расположившемся в бывшем Доме пионеров) есть и другие оригинальные образцы ширпотреба – приспособление для раздавливания скорлупы грецкого ореха, пробкооткрыватель в виде рубанка и многое другое.

После школы пришла копировщицей

Ветеран завода Надежда Свинкина уже много лет на заслуженном отдыхе, но, несмотря на преклонный возраст, до сих пор без запинки может назвать точную маркировку легендарного бура, использовавшегося на Кольской сверхглубокой.

– Бурголовку 2 В-К214/60 ТКЗ мы разрабатывали совместно с ВНИИ буровой техники, – вспоминает Надежда Михайловна. – Специалисты из института приезжали к нам на завод, и мы здесь тщательно всё дорабатывали. Потом, когда появился мировой стандарт, мы переработали её на КС 212,7/60 ТКЗ. Она и пошла для Кольской, потому что предназначена была для твёрдых пород. Занимались ей я и Николай Петрович Порунов, умнее его на заводе никого не было. Порунов был мой главный конструктор, мой учитель. Кстати, вы должны его сына Женю знать (Евгений Порунов – глава Екатеринбурга в 2010–2013 годах. – Прим. «ОГ»).

Техническая задача состояла не только в том, чтобы пробуриться до рекордных показателей, но и обеспечить подъём на поверхность керна, чтобы узнать, что находится на такой большой глубине. По словам Надежды Михайловны, главная проблема заключалась в том, чтобы поймать точный размер и внутреннего, и внешнего диаметра. Речь идёт даже не о десятых, а о сотых долях миллиметра. Ошибёшься – будет сцепление между деталями, ни бурголовка, ни долото не получится. Для условий 70-х годов, учитывая тогдашнее оборудование, это были очень жёсткие требования. К сожалению, самой побывать на Кольской Свинкиной не довелось, там была запретная зона, так что круг допущенных был очень ограничен.

Вообще-то Надежда Михайловна Свинкина – яркий представитель своего поколения. Рассказывает, что в отдел главного конструктора устроилась в 1958-м, через год после школы. Сначала копировщицей, потом Николай Петрович Порунов поставил её чертёжником, буквально через год – конструктором, а затем и начальником бюро. При том, что высшего образования у Надежды Михайловны нет, только верхнесергинский техникум.

– Меня сначала мать не отпустила в институт, да и сама не решилась: вдруг на тройки сдам и стипендии не будет, – объясняет Надежда Михайловна. – Потом пожалела, другие выучились, а я что же, не смогла бы? Но уже замужем была.

– А как же без высшего образования?

– Я просто наглая была в работе (смеётся). Занималась аттестацией нашей продукции на высшую категорию, ездила собирать подписи во ВНИИ буровой техники, в Госстандарт, к нефтяникам – всего подписей семнадцать. Москву с тех пор очень хорошо знаю, а вот Свердловск совсем нет. Все театры тогда обошла, включая Большой. Спасибо нефтяникам, билеты мне доставали. Один раз на хоккей ходила – думала с ума сойду.

Ещё один бренд советского Урала (врезка)

За 90 лет, с тех пор как демидовский металлургический завод сменил профиль, в Верхних Сергах выпущено более 16 миллионов долот. И бурение Кольской сверхглубокой скважины – пожалуй, самый яркий, но не единственный пример использования уникального верхнесергинского инструмента.

Рассказывая о выставке «Бренды советского Урала» в Музее истории и археологии Урала мы вспомнили и о масштабном проекте нашей газеты «Легендарные бренды Свердловской области». В 2015–2019 годах мы опубликовали материалы о двух десятках материальных и нематериальных явлений, ставших приметами своего времени и чётко ассоциирующихся со Свердловской областью. Собственно, и тогда было понятно, что список этот далеко не полон. И верхнесергинский Уралбурмаш со своей уникальной продукцией вполне заслуживает того, чтобы его пополнить.

КСТАТИ Бессменным начальником Кольской геологоразведочной экспедиции сверхглубокого бурения, преобразованной затем в Научно-производственный центр «Кольская сверхглубокая», был Давид Губерман – старший брат поэта-сатирика Игоря Губермана.

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».

Ветеран Уралбурмаша Григорий Поланский. Фото: Павел Ворожцов

Первое отечественное долото-расширитель, сделанное в Верхних Сергах в 1931 году. Фото: Павел Ворожцов

Авторское свидетельство Надежды Михайловны Свинкиной. Фото: Павел Ворожцов

Фото: Павел Ворожцов

Надежда Михайловна Свинкина (из личного архива). Фото: Павел Ворожцов

Надежда Михайловна Свинкина (из личного архива). Фото: Павел Ворожцов

Заместитель начальника технического отдела Уралбурмаша Леонид Селезнёв рассказывает об экспонатах заводского музея. Фото: Павел Ворожцов

Опубликовано в №69 от 07.04.2021