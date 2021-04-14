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Культура
14 апреля 2021, 13:33

В Екатеринбурге стартовал весенний фестиваль "Иван-да-Марья"

фестиваль "Иван-да-Марья"

Гостей и жителей Екатеринбурга ждут с 14 по 18 апреля с 11:00 до 19:00. Фото: Павел Ворожцов.

В Екатеринбурге на площадке Уральского центра развития дизайна (Горького, 4а) открылся фестиваль "Иван-да-Марья". Посетить его можно до 18 апреля включительно. Вход свободный.

В этот раз участие в мероприятии примут свыше 250 мастеров, прибывших из разных городов России. Посмотреть и приобрести их работы можно на протяжении пяти дней с 11:00 до 19:00. На выставке-ярмарке будут представлены посуда, обереги, авторские картины, сумки, косметика, игрушки, а также фермерские сыры, мёд и чай ручной сборки.

По данным организаторов фестиваля, в выходные пройдут многочисленных мастер-классах для детей и взрослых. Екатеринбуржцев научат выпекать хлеб по старинным рецептам манси и создавать сувениры. В частности посетители смогут изготовить картину из шерсти и туесок из бересты. Предлагаем ознакомиться с полной программой фестиваля.

Напомним, в прошлый раз фестиваль "Иван-да-Марья" проходил в столице Урала в декабре 2020 года.

Областная газета Свердловской области

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