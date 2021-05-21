Екатеринбург подготовил заявку на вступление в сеть творческих городов ЮНЕСКО

ЮНЕСКО приняла Всеобщую декларацию о культурном разнообразии ровно 20 лет назад. Фото: Галина Соловьёва

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев встретился в Екатеринбурге с генеральным секретарём Ассамблеи народов Евразии Андреем Бельяниновым и членом комиссии РФ по делам ЮНЕСКО МИД России Александрой Очировой. Они обсудили вопросы сотрудничества и организации новых мероприятий по линии ООН на Среднем Урале.

В приветственном слове Евгений Куйвашев отметил, что для Свердловской области особо ценна деятельность Ассамблеи народов Евразии, направленная на поддержку международной интеграции и укрепление межкультурного диалога. Он рассказал, что администрация Екатеринбурга при поддержке правительства Свердловской области подготовила заявку на вступление города в сеть креативных городов ЮНЕСКО, а также о том, что в области работают 13 клубов ЮНЕСКО.

Справка ЮНЕСКО является учреждением Организации объединенных наций (ООН) по вопросам образования, науки и культуры и стремится к установлению мира посредством международного сотрудничества в этих областях. Программы ЮНЕСКО способствуют достижению Целей устойчивого развития, определённых в Повестке дня в области устойчивого развития на период до 2030 г., принятой Генеральной Ассамблеей ООН в 2015 году.

Как сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области, Андрей Бельянинов в свою очередь рассказал о планах по открытию на Среднем Урале представительства Ассамблеи народов Евразии. Кроме того, руководитель организации и глава региона обсудили организацию новых международных мероприятий по линии ООН.

Ровно 20 лет назад, в 2001 году, ЮНЕСКО приняла Всеобщую декларацию о культурном разнообразии, а уже через год Генеральная Ассамблея ООН в своей резолюции провозгласила 21 мая Всемирным днём культурного разнообразия во имя диалога и развития.

Сегодня Андрей Бельянинов и Александра Очирова примут участие в мероприятиях Всемирного дня культурного разнообразия во имя диалога и развития в Свердловская области. Они встретятся с членами клубов ЮНЕСКО в регионе и молодыми активистами Уральского отделения Российской ассоциации содействия ООН. В сквере Дружбы народов в Екатеринбурге они совместно с другими участниками акции «Сад мира» посадят деревья, заложат первый камень для памятника Мусе Джалилю и проведут поэтический марафон «Поэзия народов мира».

Как писала «Областная газета», о планах подать заявку на вступление Екатеринбурга в сеть творческих городов ЮНЕСКО стало известно 20 августа 2020 года. Сеть объединяет города, в основе развития которых лежит творчество, будь то музыка, декоративно-прикладное и народное искусство, дизайн, кинематография, литература, медиаискусство или гастрономия.