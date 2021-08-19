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Культура
19 августа 2021, 15:43

Уральский центр народного творчества имени Родыгина отмечает юбилей

ДК Лаврова

Уральский центр народного творчества им. Е.П.Родыгина базируется в ДК им. Лаврова. Фото: Алексей Кунилов

Уральский центр народного искусства отмечает своё 10-летие. 19 августа 2011 года правительство Свердловской области опубликовало постановление о создании данной организации.

С момента создания центр объединил в себе четыре ключевых народных коллектива региона: "Уральский государственный академический русский народный хор", "Уральский государственный русский оркестр", квартет "Урал" и "Детский центр народного искусства". 

В 2020 году Уральскому центру народного искусства было присвоено имя знаменитого уральского композитора Евгения Павловича Родыгина. В прошлом году музыкант отметил своё 95-летие, а спустя пять месяцев - ушёл из жизни.

Коллектив центра базируется в ДК им. Лаврова. За последние три года здание дворца культуры отремонтировали на 70%. Из областного бюджета было направлено 25 миллионов рублей, ещё 2 миллиона - это внебюджетные средства Уральского центра народного искусства имени Родыгина.

На эту сумму отремонтировали Мраморный зал, который является одним из старейших в Екатеринбурге, изостудию, репетиционные залы, хранилища музыкальных инструментов, центральное фойе, левый и правый кулуары, а также гостиную, где проходят лекции, встречи, образовательные мероприятия и мастер-классы.

Напомним, 2020 год был объявлен Годом Родыгина. "Областная газета" собрала коллекцию воспоминаний об уральском композиторе.

Областная газета Свердловской области

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