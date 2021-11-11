Образование. Акт второй

Правительство России утвердило постановление о бесплатном втором высшем образовании в области искусств. Начиная со следующего года в стране будет возможность выбрать вуз и поступить на творческую специальность, минуя пересдачу Единого государственного экзамена (ЕГЭ).
Реальные подвижки по этому вопросу начались в 2019 году. В том октябре, во время визита главы государства Владимира Путина во Всероссийский государственный институт кинематографии имени С.А. Герасимова в год столетия учебного заведения, состоялась встреча с российскими кинематографистами. Тему второго бесплатного образования по творческим специальностям поднял, в частности, режиссёр Вадим Абдрашитов.
– Понимаю сложности, мы все понимаем, что невозможно в какой‑то момент изменить законодательство, но было бы на самом деле гениально, если бы второе высшее образование платно, за исключением концептообразующих, смыслообразующих специальностей: режиссура, драматургия, писательское дело, композиция, дирижирование, потому что это смыслообразующие специальности, – сказал Абдрашитов.
Президент тогда согласился и заверил, что вопрос будет решён (среди собравшихся раздались аплодисменты). Правда, он отметил, что в правительстве есть опасение на этот счёт.
– Стоит открыть эту «форточку» только для одной отрасли, сразу по всем остальным будет то же самое, включая образование, здравоохранение и так далее, – заметил Владимир Путин.
Тут действительно невольно об этом задумаешься. Не о важности профессий, а о равноправии. И, правда, а что, если человек вдруг решил стать врачом, учителем или же освоить другую важную (если хотите смыслообразующую) специальность, после первого образования? И готов потратить на это несколько лет. В конечном счёте важность и нужность профессии не определяется на бумаге. Не должны в этих категориях соревноваться дирижёр и хирург. Да и любой, к примеру, учитель, окажись на месте Вадима Юсуповича, попросил бы у президента то же самое.
Но мы уже имеем дело со свершившимся фактом. Возможно, в будущем что-то и изменится (особенно в наших реалиях, когда к врачам особое внимание), но пока представители творческих профессий – первая ласточка изменений.
Проект закона хотели подготовить к 2020 году, но, по всей видимости, из-за коронавируса всё сдвинулось на 2021-й. Законопроект был внесён в Госдуму в апреле. Кстати, в пояснительной записке говорится, что проект разработан «во исполнение подпункта «а» пункта 2 перечня поручений Президента РФ от 23 декабря 2019 г. № Пр-2702 по итогам встречи с мастерами, выпускниками и студентами ВГИКа». В июле Владимир Путин подписал документ.
Итак, что мы имеем. Получить бесплатно ещё одно высшее образование можно будет в десяти ведущих профильных вузах. Это Всероссийский государственный институт кинематографии им. Герасимова, Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения, Российский институт театрального искусства – ГИТИС, Театральный институт имени Б. Щукина, Высшее театральное училище им. М.С. Щепкина, Школа-студия МХАТ, Российская академия музыки имени Гнесиных, Московская государственная консерватория имени П.И. Чайковского, Санкт-Петербургская государственная консерватория им. Н.А. Римского-Корсакова, Литературный институт имени А.М. Горького.
Утверждён и список специальностей, которые можно будет освоить за счёт бюджета (см. таблицу). Стоит отметить важную вещь: приём на обучение будет осуществляться на конкурсной основе по результатам вступительных испытаний. Претендентам не придётся пересдавать ЕГЭ, но их ждут творческие испытания и собеседование.
Ранее, ещё до принятия постановления, высказывались опасения, как будет проводиться конкурс среди вчерашних выпускников, и тех, кто захочет получать второе высшее образование. Владимир Малышев, ректор ВГИКа, в интервью «Известиям» говорил, что конкурс будет единый. Однако в сообщении Правительства РФ говорится: «Отбор претендентов, имеющих высшее образование, будет проводиться отдельно от абитуриентов, поступающих в вузы впервые». Кроме того, будет увеличено количество бюджетных мест по необходимым специальностям. Сколько их будет выделено, пока неизвестно.
Перечень специальностей, на которые будет вестись набор
|Наименование специальностей
|Квалификация
|Режиссура театра
|Режиссёр драмы, режиссёр музыкального театра, режиссёр театра кукол, режиссёр эстрады, режиссёр цирка
|Литературное творчество
|Литературный работник, литературный работник, переводчик художественной литературы
|Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим хором
|Дирижёр оперно-симфонического оркестра, преподаватель, дирижёр академического хора
|Музыкальная звукорежиссура
|Музыкальный звукорежиссёр, преподаватель
|Композиция
|Композитор, преподаватель
|Режиссура кино и телевидения
|Режиссёр игрового кино и телефильма, режиссёр неигрового кино и телефильма, режиссёр анимации и компьютерной графики, режиссёр телевизионных программ, режиссёр мультимедиа, режиссёр интернет-программ
|Звукорежиссура аудиовизуальных искусств
|Звукорежиссёр аудиовизуальных искусств
- Опубликовано в №209 от 12.11.2021