Образование. Акт второй

ЕГЭ пересдавать не придётся. Но поступающих ждут серьёзные творческие испытания. Фото: Алексей Кунилов

Правительство России утвердило постановление о бесплатном втором высшем образовании в области искусств. Начиная со следующего года в стране будет возможность выбрать вуз и поступить на творческую специальность, минуя пересдачу Единого государственного экзамена (ЕГЭ).

Реальные подвижки по этому вопросу начались в 2019 году. В том октябре, во время визита главы государства Владимира Путина во Всероссийский государственный институт кинематографии имени С.А. Герасимова в год столетия учебного заведения, состоялась встреча с российскими кинематографистами. Тему второго бесплатного образования по творческим специальностям поднял, в частности, режиссёр Вадим Абдрашитов.

– Понимаю сложности, мы все понимаем, что невозможно в какой‑то момент изменить законодательство, но было бы на самом деле гениально, если бы второе высшее образование платно, за исключением концептообразующих, смыслообразующих специальностей: режиссура, драматургия, писательское дело, композиция, дирижирование, потому что это смыслообразующие специальности, – сказал Абдрашитов.

Президент тогда согласился и заверил, что вопрос будет решён (среди собравшихся раздались аплодисменты). Правда, он отметил, что в правительстве есть опасение на этот счёт.

– Стоит открыть эту «форточку» только для одной отрасли, сразу по всем остальным будет то же самое, включая образование, здравоохранение и так далее, – заметил Владимир Путин.

Тут действительно невольно об этом задумаешься. Не о важности профессий, а о равноправии. И, правда, а что, если человек вдруг решил стать врачом, учителем или же освоить другую важную (если хотите смыслообразующую) специальность, после первого образования? И готов потратить на это несколько лет. В конечном счёте важность и нужность профессии не определяется на бумаге. Не должны в этих категориях соревноваться дирижёр и хирург. Да и любой, к примеру, учитель, окажись на месте Вадима Юсуповича, попросил бы у президента то же самое.

Но мы уже имеем дело со свершившимся фактом. Возможно, в будущем что-то и изменится (особенно в наших реалиях, когда к врачам особое внимание), но пока представители творческих профессий – первая ласточка изменений.

Проект закона хотели подготовить к 2020 году, но, по всей видимости, из-за коронавируса всё сдвинулось на 2021-й. Законопроект был внесён в Госдуму в апреле. Кстати, в пояснительной записке говорится, что проект разработан «во исполнение подпункта «а» пункта 2 перечня поручений Президента РФ от 23 декабря 2019 г. № Пр-2702 по итогам встречи с мастерами, выпускниками и студентами ВГИКа». В июле Владимир Путин подписал документ.

Итак, что мы имеем. Получить бесплатно ещё одно высшее образование можно будет в десяти ведущих профильных вузах. Это Всероссийский государственный институт кинематографии им. Герасимова, Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения, Российский институт театрального искусства – ГИТИС, Театральный институт имени Б. Щукина, Высшее театральное училище им. М.С. Щепкина, Школа-студия МХАТ, Российская академия музыки имени Гнесиных, Московская государственная консерватория имени П.И. Чайковского, Санкт-Петербургская государственная консерватория им. Н.А. Римского-Корсакова, Литературный институт имени А.М. Горького.

Утверждён и список специальностей, которые можно будет освоить за счёт бюджета (см. таблицу). Стоит отметить важную вещь: приём на обучение будет осуществляться на конкурсной основе по результатам вступительных испытаний. Претендентам не придётся пересдавать ЕГЭ, но их ждут творческие испытания и собеседование.

Ранее, ещё до принятия постановления, высказывались опасения, как будет проводиться конкурс среди вчерашних выпускников, и тех, кто захочет получать второе высшее образование. Владимир Малышев, ректор ВГИКа, в интервью «Известиям» говорил, что конкурс будет единый. Однако в сообщении Правительства РФ говорится: «Отбор претендентов, имеющих высшее образование, будет проводиться отдельно от абитуриентов, поступающих в вузы впервые». Кроме того, будет увеличено количество бюджетных мест по необходимым специальностям. Сколько их будет выделено, пока неизвестно.

Перечень специальностей, на которые будет вестись набор

Наименование специальностей Квалификация Режиссура театра Режиссёр драмы, режиссёр музыкального театра, режиссёр театра кукол, режиссёр эстрады, режиссёр цирка Литературное творчество Литературный работник, литературный работник, переводчик художественной литературы Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим хором Дирижёр оперно-симфонического оркестра, преподаватель, дирижёр академического хора Музыкальная звукорежиссура Музыкальный звукорежиссёр, преподаватель Композиция Композитор, преподаватель Режиссура кино и телевидения Режиссёр игрового кино и телефильма, режиссёр неигрового кино и телефильма, режиссёр анимации и компьютерной графики, режиссёр телевизионных программ, режиссёр мультимедиа, режиссёр интернет-программ Звукорежиссура аудиовизуальных искусств Звукорежиссёр аудиовизуальных искусств