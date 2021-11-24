Владимир Путин поздравил Александра Маслякова с 80-летием

Российский лидер пожелал президенту КВН здоровья и всего самого наилучшего. Фото: сайт КВН.

Президент России Владимир Путин поздравил президента Клуба весёлых и находчивых Александра Маслякова с 80-летием. Днём ранее сам КВН так же отмечал юбилей - 60 лет.

В своём поздравлении Владимир Путин отметил, что и коллеги, и зрители, и сами кэвээнщики заслуженно считают Александра Маслякова опытным профессионалом, обладающим огромным запасом творческой энергии.

"Эти качества помогают Вам на протяжении многих лет стоять у штурвала и задавать вектор движения такому масштабному проекту, как "Клуб весёлых и находчивых", объединившему талантливых, увлечённых молодых людей по всему миру", - говорится в поздравительной телеграмме, текст которой опубликован на сайте Кремля.

Российский лидер пожелал президенту КВН здоровья и всего самого наилучшего.

Александр Масляков родился 24 ноября 1941 года в Свердловске (сейчас Екатеринбург). Он окончил Московский институт инженеров транспорта в 1966 году и Высшие курсы работников телевидения в 1968 году. При этом на телевидение Александр Масляков пришёл ещё в 1964 году. На протяжении более чем 30 лет он был ведущим таких программ как "Алло, мы ищем таланты", "А ну-ка, девушки!", "Адреса молодых"; вёл репортажи с Всемирных фестивалей молодежи и студентов в Софии, Гаване, Берлине, Пхеньяне и Москве; также вел программы "Песня года" и "Александр-шоу".

Сейчас Александр Масляков является президентом международного союза КВН и телевизионного творческого объединения "АМиК". В 2015 году Владимир Путин наградил Александра Маслякова орденом Александра Невского, а в 2021 году телеведущий стал полным кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством".