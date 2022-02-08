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Культура
8 февраля 2022, 17:27

В 2022 году в четырёх муниципалитетах Свердловской области откроются библиотеки нового типа

Библиотека

Библиотеки нового типа в этом году появятся в Каменске-Уральском, Ревде, Талице, Новоуральске. Фото: Алексей Кунилов

В этом году на Среднем Урале появятся четыре библиотеки нового типа. Они откроютсяв Каменске-Уральском, Ревде, Талице, Новоуральске.

Работы по обустройству этих библиотек в рамках нацпроекта "Культура" планируется завершить осенью.

"В обновлённых помещениях читателей примут Центральная городская библиотека имени А. С. Пушкина (Каменск-Уральский), Центральная городская детская библиотека имени А. П. Гайдара (Ревда), Троицкая поселковая библиотека (Талица), филиал публичной библиотеки (Новоуральск)", — сообщает департамент информполитики Свердловской области.

С 2019 по 2021 годы на Среднем Урале создано 15 модельных библиотек, 10 из них появились за счёт федерального бюджета, а работы еще в 5 профинансированы из областной казны. В частности, такие библиотеки благодаря модернизации открылись в Краснотурьинске, Серове, Верхней Пышме, Берёзовском, пгт Пышма, селе Колчедан, посёлке Билимбай.

Ранее "Областная газета" писала, что в2022 году на Среднем Урале претворят в жизнь десятки социокультурных проектов. Их реализуют в рамках Года культурного наследия народов России.

Областная газета Свердловской области

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