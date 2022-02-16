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Культура
16 февраля 2022, 17:27

Девять свердловских самодеятельных коллективов получат гранты

самодеятельный коллектив

Господдержку нацпроекта "Культура" уже получили 27 лучших самодеятельных коллективов Среднего Урала. Фото: Галина Соловьёва

В Свердловской области лучшие самодеятельные творческие коллективы получат региональную грантовую поддержку в рамках нацпроекта "Культура". В их числе —ансамбли, театры и хор.

По данным областного департамента информполитики, всего господдержку получат девять коллективов. Они были отобраны по двум номинациям: среди коллективов с количеством участников концертного состава до 10 человек и до 25 человек.

Гранты в размере 500 тысяч рублей будут предоставлены:

  • хору ветеранов "Россияне" ДК "Металлург" (Верхняя Пышма);
  • театру танцевальных миниатюр "Лазурит" ДК имени Костевича (Ирбит);
  • хореографическому ансамблю "Родничок" ДК "Юбилейный" (Нижний Тагил).

В размере 250 тысяч рублей:

  • ансамблю танца "Пируэт" ДК "Горизонт" (Реж);
  • ансамблю танца "Сюрприз" Центра музыкального творчества (Ивдель);
  • танцевальному коллективу "Созвездие" городского Дворца культуры (Верхний Тагил).

Также в числе тех, кто получит грантовую поддержку — театр драмы "Наш театр" из Невьянска, детский эстрадный театр "Пеппи" из Верхней Туры и вокальная студия "Мэри Поппинс" из Волчанска.

Все получатели грантов носят почётное звание "народный, образцовый коллектив любительского художественного творчества", а два коллектива — звание "Заслуженный коллектив народного творчества".

Напомним, нацпроект "Культура" реализуется с 2019 года и включает в себя три федеральных проекта. Один из проектов — "Творческие люди". Он направлен в том числе на поддержку коллективов любительского художественного творчества. Господдержку уже получили 27 свердловских коллективов.

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Областная газета Свердловской области

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