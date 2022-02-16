Девять свердловских самодеятельных коллективов получат гранты

В Свердловской области лучшие самодеятельные творческие коллективы получат региональную грантовую поддержку в рамках нацпроекта "Культура". В их числе —ансамбли, театры и хор.
По данным областного департамента информполитики, всего господдержку получат девять коллективов. Они были отобраны по двум номинациям: среди коллективов с количеством участников концертного состава до 10 человек и до 25 человек.
Гранты в размере 500 тысяч рублей будут предоставлены:
- хору ветеранов "Россияне" ДК "Металлург" (Верхняя Пышма);
- театру танцевальных миниатюр "Лазурит" ДК имени Костевича (Ирбит);
- хореографическому ансамблю "Родничок" ДК "Юбилейный" (Нижний Тагил).
В размере 250 тысяч рублей:
- ансамблю танца "Пируэт" ДК "Горизонт" (Реж);
- ансамблю танца "Сюрприз" Центра музыкального творчества (Ивдель);
- танцевальному коллективу "Созвездие" городского Дворца культуры (Верхний Тагил).
Также в числе тех, кто получит грантовую поддержку — театр драмы "Наш театр" из Невьянска, детский эстрадный театр "Пеппи" из Верхней Туры и вокальная студия "Мэри Поппинс" из Волчанска.
Все получатели грантов носят почётное звание "народный, образцовый коллектив любительского художественного творчества", а два коллектива — звание "Заслуженный коллектив народного творчества".
Напомним, нацпроект "Культура" реализуется с 2019 года и включает в себя три федеральных проекта. Один из проектов — "Творческие люди". Он направлен в том числе на поддержку коллективов любительского художественного творчества. Господдержку уже получили 27 свердловских коллективов.
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