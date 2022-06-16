На Среднем Урале по "Пушкинской карте" можно посетить 160 учреждений культуры

Минцифры России отмечает, что еженедельно к проекту "Пушкинская карта" присоединяется 50 тыс. молодых людей по всей стране. Фото: Галина Соловьева

К программе "Пушкинской карты" в Свердловской области присоединились уже 160 учреждений культуры. За первую половину июня театры, музеи, выставки и кинотеатры посетили 4,5 тысяч школьников и студентов от 14 до 22 лет.

В частности, на концерты в Свердловскую филармонию по "Пушкинской карте" было куплено 450 билетов, в Свердловский театр музкомедии — 500 билетов, в Краеведческий музей — 299 билетов, Серовский театр драмы им. А.П. Чехова посетили 135 молодых людей, концертный зал в Каменске-Уральском — 120 человек, а Нижнетагильский музей изобразительных искусств — более 100 человек.

В департаменте информполитики Свердловской области напомнили, что "Пушкинская карта" является федеральным проектом, направленным на популяризацию среди молодого поколения культурных мероприятий. Деньги начисляются на карту раз в год, в нынешнем году сумма составляет 5 тыс. рублей.

Минцифры России отмечает, что еженедельно к проекту "Пушкинская карта" присоединяется 50 тыс. молодых людей по всей стране.

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