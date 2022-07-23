За титул "Мисс Россия" поборются две свердловчанки

Две красавицы из Свердловской области прошли в финал конкурса "Мисс Россия – 2022". За девушек можно проголосовать.
Всего за титул и корону будут бороться 25 россиянок. Средний Урал представит 20-летняя Виолетта Сараева. В прошлом году студентка УИУ РАНХиГС стала "Мисс Екатеринбург". Второй участницей от региона стала 21-летняя Екатерина Соколова. Она учится в УрГУПС, была в числе финалисток конкурса красоты, проводимого в уральской столице в 2019 году.
Организаторы мероприятия постепенно выкладывают видеообращения участниц. Можно посмотреть на Виолетту, которая рассказала про конкурсную атмосферу:
Отдать свой голос за понравившуюся участницу можно на сайте мероприятия.
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