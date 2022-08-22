Малым городам – еще больше культуры

Дом культуры в селе Арамашево (Алапаевский район) был построен в 1969 году и 50 лет не ремонтировался... В 2019 году после капремонта он приобрел современный вид. Фото: предоставлено Арамашевским ДК

С 2019 года в малых городах России в рамках национального проекта «Культура» построили и обновили более 1000 домов культуры. В Свердловской области эта работа также ведется активно и системно, причем не только по нацпроекту, но и по собственной программе. В общей сложности за три года на их реализацию направлено свыше 300 млн рублей.

Начали с крыши

По данным сайта областного Министерства культуры, на сегодняшний день в регионе насчитывается 836 домов культуры. Из них 161 ДК требует капремонта, еще 23 находятся в аварийном состоянии (их необходимо сносить и взамен строить новые). Это 22 процента от общего количества ДК. Три года назад этот показатель составлял 25,3 процента.

Капремонт учреждений культуры в Свердловской области осуществляется по программе «Культурная среда» в рамках нацпроекта «Культура». С 2019 года в регионе отремонтировано 13 сельских Домов культуры в Алапаевском, Режевском, Тавдинском, Ивдельском, Туринском, Каменском и других муниципальных районах. Общая стоимость работ составила 72,3 млн рублей, это средства бюджетов всех уровней.

– Дома культуры – это сердце и душа малых территорий, именно здесь жители общаются, делятся новостями, развивают творческие способности и открывают новые таланты. Поэтому они остаются в зоне нашего пристального внимания, – подчеркивает министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина.

В этом году капитально отремонтирован культурно-досуговый комплекс «Виктория» в поселке Светлый (Арамильский городской округ). Приведена в порядок кровля здания, которая не ремонтировалась почти 40 лет и постоянно протекала. На эти цели направлено 3,3 млн рублей.

– Капремонт комплекса – вопрос крайне актуальный, он востребован не только у жителей Светлого, но и у наших соседей из поселка Арамиль и других населенных пунктов, где нет своих учреждений культуры, например, деревни Поварня Белоярского района. На базе «Виктории» действует много творческих коллективов, кружков и спортивных секций, библиотека, а также проходят крупные мероприятия, к примеру, фестиваль национальных культур «Национальная мозаика», – рассказала «ОГ» директор учреждения Файхуна Адыева.

К 2024 году в Свердловской области планируется обновить еще не менее десяти учреждений культуры.

Музей, видеостудия и антикафе

Возведение новых культурно-досуговых учреждений ведется по региональной программе – «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года», ее исполнение курирует областной Минстрой. За три года на Среднем Урале построено четыре Дома культуры в Пышминском, Ревдинском, Таборинском и Нижнесергинском районах. Общая стоимость работ составила 243 млн рублей, это тоже средства бюджетов всех уровней.

Сейчас в области строятся три новых учреждения культуры. Самый крупный проект – Центр культурного развития в Каменске-Уральском: его стоимость составляет около 400 млн рублей. До конца нынешнего года рабочие поднимут каркас здания, по форме оно будет напоминать трилистник (за архитектурную основу был взят проект Центра культурного развития в городе Певек на Чукотке). Закончить работы планируется к декабрю следующего года.

– Аналогов этому центру в уральских городах пока нет, – рассказала руководитель городского управления культуры Светлана Казанцева. – В отличие от дворцов культуры прошлого века, здание центра будет компактным, но вместительным. В нем будет современный концертный зал на 200 мест, два хореографических класса, кабинеты клубных формирований, видеостудия, студии вокала и звукозаписи, музейно-выставочное пространство, кафе, антикафе с доступом в интернет. Здание украсит новый жилой микрорайон «Южный» и станет местом притяжения каменцев.

В Верхней Туре возводят Центр культуры и искусств. Уже завершена укладка фундамента, началось возведение стен. Здание будет двухэтажным. На первом этаже разместится зрительный зал на 350 мест с портальной эстрадой, костюмерные, гримерные. На втором – два танцевальных, хоровой и универсальный классы, светоаппаратная и звукоаппаратная. Изюминка здания – панорамное остекление главного фасада. Стоимость проекта составляет 254 млн рублей, завершить его планируется к концу следующего лета.

Еще один объект – культурно-досуговый центр в селе Ключ (Ачитский ГО). Строительство объекта уже началось, его стоимость составит 66 млн рублей. Как рассказал «ОГ» глава Ачитского ГО Дмитрий Верзаков, новое здание центра будет одноэтажным, модульного типа. Внутри разместятся вестибюль с гардеробом, зрительный зал на 100 посадочных мест с эстрадой, костюмерная, библиотека и помещения для кружков. Все помещения будут адаптированы для маломобильных граждан.

В новом центре жители смогут заниматься художественной самодеятельностью, музыкой, декоративно-прикладным искусством, играть в шахматы и смотреть кино.

Всем миром помогли В селе Черемисском (Режевской ГО) местный клуб более полувека располагался в Богоявленском храме. Но недавно суд постановил выселить учреждение культуры и полностью передать здание церкви. Благодаря поддержке областного Минкульта клуб получил в свое пользование другое здание – бывшей сельской столовой. На средства муниципального бюджета и пожертвования благотворителей в ее помещениях начался капитальный ремонт. – В новом здании будет отдельный зрительный зал со сценой и удобными креслами, танцевальный зал, кабинеты для кружков и методической работы. Часть работ будет завершена уже в сентябре, к открытию творческого сезона, – рассказал «ОГ» руководитель территориального управления администрации Михаил Колташов.