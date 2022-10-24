Средний Урал встретит "Ночь искусств"

"Ночь искусств" пройдет во многих городах Среднего Урала. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Всероссийская акция "Ночь искусств – 2022" пройдет в Свердловской области 4 ноября. Жители смогут бесплатно посетить музеи, театры и библиотеки.

На участие в акции более 400 заявок подали 78 свердловских муниципалитетов. "Ночь искусств" приурочена к Году культурного наследия народов России. У жителей региона появится возможность узнать о старинных русских традициях, обычаях и народном творчестве, сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

На площадке Инновационного культурного центра (ИКЦ) в Первоуральске состоится марафон музыкальных коллективов. В Екатеринбурге ждут гостей в Доме Поклевских-Козелл. Здесь на выставке откроют "Тайны Да Винчи". Экскурсии по постоянной экспозиции запланированы на 21:30, 22:30, 23:30. Также в программе — театр теней и рук, танцы, мастер-классы по созданию мультфильмов из пластилина.

В ТЮЗе зрителям позволят заглянуть за кулисы, показав декорации премьеры спектакля "Три толстяка". Свердловская филармония порадует онлайн-концертом Светланы Замараевой, которая исполнит "Алые паруса" Александра Грина. Трансляция начнется в 18:00. Уральский центр народного искусства приглашает жителей на выступление Национального оркестра народных инструментов России имени Н. П. Осипова.

Экскурсию по фильмохранилищу проведут в Свердловском фильмофонде. Зрителям представят винтажные киноаппараты и покажут три короткометражки уральского режиссера Ивана Соснина. Начало в 18:00. Дом кино готовит для зрителей раритетное оборудование, среди которого кинопроекторы разных годов XX века.

Музей ИЗО Нижнего Тагила ждет гостей на выступлении коллектива "Барабаним вместе". Музыканты исполнят этнические композиции при участии Данилы Ветошкина. Нижнетагильский театр кукол порадует интермедией по произведениям Александра Пушкина, шоу мыльных пузырей и спектаклем "Евгений Онегин".

Ирбитский музей изобразительных искусств готовит к открытию выставку художника Михаила Гардубея "Легенда из Тюмени". Для детей проведут ночные экскурсии с фонариком. Театр "Драма Номер Три" в Каменске-Уральском представит презентацию пьесы Виктора Ольшанского "Джек". Полную программу акции "Ночь искусств — 2022" в Свердловской области можно найти здесь.

Напомним, ранее в Каменске-Уральском открыли библиотеку нового поколения.