В Каменске-Уральском открыли библиотеку с мини-кинотеатром и коворкингом

Библиотека нового поколения открылась в Каменске-Уральском. Фото: Алексей Кунилов

Модельную библиотеку на базе ЦГБ имени А. С. Пушкина открыли в Каменске-Уральском. Модернизация в учреждении проведена в рамках национального проекта "Культура".

В библиотеке создана традиционная зона обслуживания, а также коворкинг, тихие места для чтения, компьютерный зал, мини-кинотеатр и несколько творческих студий, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

"Модельная библиотека – это шаг в современный мир, качественно новый уровень культуры. Она обеспечивает доступ в глобальное информационное пространство и открывает широкие возможности для духовного развития каждому жителю. Обновленные библиотеки становятся точками притяжения молодежи, центрами интеллектуальной и творческой жизни для всей семьи, уникальными пространствами для самообразования и общения", – рассказала министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина.

В модернизированной библиотеке появился зал с интерактивной доской, моноблоками и VR-очками. Современное оборудование позволяет получить доступ к электронным и цифровым ресурсам хранения. Также в студии занимаются дети и подростки из клуба IT-технологий и роботостроения.

В арт-гостиной созданы мини-кинотеатр и концертная площадка, оснащенная звуковым и мультимедийным оборудованием. Широкополосный доступ в интернет обеспечивается из зала цифровой информации. Пользователи могут получить данные из Национальной электронной и Президентской библиотек. Для онлайн-лекций есть подвесной проектор и экран. Желающие могут пройти курсы видеомонтажа и побывать на занятиях по информационной грамотности.

Также в библиотеке сохранен отдел краеведческой литературы, зал семейного чтения и Пушкинский зал, где проходят встречи с писателями, общественные дискуссии, вернисажи. Фонд учреждения обновился на 5,5 тысяч изданий, среди которых художественная и актуальная отраслевая литература. Есть книги на иностранных языках.

Напомним, в Свердловской области модельные библиотеки создаются с 2019 года в рамках нацпроекта "Культура". В регионе уже открыто 18 подобных учреждений (3 из них появились в 2022 году), средства на эти цели выделяются из федерального и областного бюджетов. В декабре 2022 года модельную библиотеку планируют запустить в работу в Талицком городском округе.