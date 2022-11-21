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Культура
21 ноября 2022, 12:23

Уральская ночь музыки стала победителем премии "Культура онлайн"

Максим

Хедлайнером фестиваля этого года стала певица МакSим. Фото: Полина Зиновьева

Российский фонд культуры подвел итоги III международной премии "Культура онлайн". В номинации "Лучшая онлайн-трансляция" лауреатом стал екатеринбургский фестиваль Ural Music Night.

Всего в 2022 году на конкурс просветительского цифрового проекта "Культура онлайн" было подано 319 заявок, лучшими практиками внедрения онлайн-технологий поделились 53 региона России, а также Белоруссия, Киргизия, Казахстан, Армения и Швейцария. Жюри под председательством народного артиста России Юрия Башмета сформировало лонг-лист финалистов из 35 работ по 7 номинациям.

Победителем в категории "Лучшая онлайн-трансляция" стал музыкальный фестиваль Ural Music Night, который состоялся 24 июня. Прямой эфир на сайте музыкального события в этом году посетило 5,5 млн. зрителей. Отметим, что офлайн фестиваль собрал более 300 тысяч человек. 

Уральская ночь музыки - один из крупнейших музыкальных фестивалей в России, который проходит ежегодно с 2015 года, в 2020 году фестиваль стал одним из самых масштабных событий в мире. 

Кроме того, на премии отмечен "Культурный путеводитель по Свердловской области" информационного портала Культура-Урала.РФ. Он вошел в пятерку финалистов в номинации «Лучшая SMM-кампания». Победителем в этой категории назван Государственный Русский музей с проектом «Вселенная Михаила Врубеля». 

Обладателем первого места в номинации «Лучший онлайн-проект 2022» стала акция «Ночь музеев ВКонтакте 2022». В категории «Лучший просветительский проект» победили «Двенадцать друзей Юнга» информационного агентства России ТАСС. 

С полным списком лауреатов премии можно ознакомиться здесь. 

Областная газета Свердловской области

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