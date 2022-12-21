На Среднем Урале к проекту "Пушкинская карта" присоединились 390 организаций культуры

"Пушкинская карта" обретает популярность среди молодых людей. Фото: Полина Зиновьева

В течение 2022 года в 5 раз увеличилось число учреждений культуры Свердловской области, которые подключились к проекту "Пушкинская карта". Ранее с программой работали 80 организаций, сейчас — 390.

По карте в регионе за этот год продали больше 214 тысяч билетов. Проект "Пушкинская карта" действует с 1 сентября 2021 года по распоряжению Президента России Владимира Путина. Присоединиться к нему могут люди в возрасте от 14 до 22 лет.

На старте работы мероприятия по карте были доступны только в крупных свердловских городах, сейчас к проекту подключились 39 муниципалитетов, сообщили в департаменте информационной политики региона.

"Примечательно, что проект стимулирует дома культуры, кинозалы, библиотеки в небольших муниципалитетах и селах активно осваивать новые форматы работы: мастер-классы, квесты, квизы, тем самым значительно расширяя свою аудиторию. Конечно, отрадно, что лидерами по посещаемости остаются наши академические учреждения: Театр музыкальной комедии, Театр оперы и балета, Театр драмы, филармония. Это значит, что их творчество актуально, современно, востребовано молодежной аудиторией", — отметила министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина.

Популярностью среди пользователей карты пользуются музейный комплекс УГМК, частные выставочные галереи "Синара Арт" и "Главный проспект". Выделяются такие выставочные площадки, как Екатеринбургский музей изобразительных искусств ("Эрмитаж Урал"), мультимедийный исторический парк "Россия — моя история", Свердловский областной краеведческий музей, музейно-выставочный комплекс города Лесного.

Отметим, на счет карты в 2022 году зачисляется 5 тысяч рублей. Средства можно использовать для оплаты билетов в театры, музеи, концертные организации и кинотеатры. Не потраченные до 1 января средства "сгорят", вновь сумма будет зачислена в первый день 2023 года.

Ранее сообщалось, что за год действия "Пушкинской карты" свердловчане посетили более 4 тысяч мероприятий.