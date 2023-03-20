Мероприятия к 150-летию со дня рождения Сергея Рахманинова состоятся в Свердловской области

Центральным событием празднований станет фестиваль "Рахманинов. Зримая музыка". Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Свердловская область присоединится к празднованию 150-летия со дня рождения композитора Сергея Рахманинова. Событие приобрело всероссийский масштаб в рамках выполнения указа Президента РФ Владимира Путина, который был подписан в 2020 году.

Для свердловчан запланированы десятки мероприятий: литературно-музыкальные вечера, концерты и лекции в муниципалитетах, выставки архивных материалов, конференции в колледжах искусств, детские исполнительские конкурсы, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

Центральным событием празднования станет фестиваль "Рахманинов. Зримая музыка", который организован Свердловской филармонией. Он объединит музыку, живопись и современные технологии.

"События в рамках празднования 150-летия великого композитора, пианиста, дирижера пройдут абсолютно во всех муниципалитетах. Хочу отметить, как удивительно совпадает звучание рахманиновского гения с сегодняшним днем. Когда началась Великая Отечественная война, Рахманинов, казалось бы, погруженный в эмигрантскую среду в США, стал финансово помогать Красной армии и призывал всех последовать его примеру", — напомнил заместитель министра культуры Свердловской области Сергей Радченко.

В центре внимания фестиваля "Рахманинов. Зримая музыка" — вокально-симфоническое и хоровое наследие музыканта. Он объединит музыку, работы живописцев — современников композитора и визуальные технологии XXI века. Музыкальные полотна на фестивальных концертах станут "зримыми" благодаря видеопроекции картин Шишкина, Денисова-Уральского, Саврасова, Нестерова и других художников из коллекции партнера фестиваля — Екатеринбургского музея изобразительных искусств.

Гости фестиваля услышат выступления Симфонического хора Свердловской филармонии, Камерного хора Московской консерватории, Уральского филармонического и Уральского молодежного симфонических оркестров, профессиональных и учебных хоров региона. Солировать приглашены ведущие исполнители Мариинского театра Санкт-Петербурга. За дирижерский пульт встанут признанные интерпретаторы рахманиновской музыки Дмитрий Лисс, Андрей Петренко, Александр Соловьев.

Фестиваль состоится с 28 марта по 1 апреля.

Напомним, "Областная газета" подготовила расширенный материал о презентации фестиваля "Рахманинов. Зримая музыка".