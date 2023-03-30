"Ночь музеев" в Екатеринбурге в этом году объединит 130 площадок

"Ночь музеев" в Екатеринбурге стартует 20 мая. Фото: Павел Ворожцов

130 музеев, выставочных площадок и галерей подали заявки на участие в "Ночи музеев" в Екатеринбурге в этому году. К предстоящей акции впервые присоединятся 14 новых пространств.

Организаторы мероприятия отмечают, что количество площадок еще может увеличиться.

Главной темой предстоящей "Ночи музеев" станет 300-летие Екатеринбурга. Экспозиции, выставки, перфомансы будут посвящены истории города, важным событиям и достижениям.

Стартует "Ночь музеев" 20 мая с детской программы, она продлится с 11:00 до 18:00. С 19:00 начнется основная программа, которая завершится в 2 часа ночи 21 мая. Информационный центр акции будет развернут на базе Водонапорной башни, сообщает портал Екатеринбурга культурадлявсех.рф.

Напомним, до 1 апреля в Свердловской филармонии проходит фестиваль "Зримая музыка".