Команда фестиваля "Стенограффия" ищет поверхности для арт-объектов в Екатеринбурге

Жители Екатеринбурга могут предложить свои варианты поверхностей для создания картин. Фото: Галина Соловьева

Поиск поверхностей и объектов для создания картин ищет команда фестиваля уличного искусства "Стенограффия" в Екатеринбурге. Каждый житель может предложить художникам любую стену в качестве холста, сообщает пресс-служба фестиваля.

Заявки от горожан команда принимает с 4 апреля. Все предложения будут включены в общую базу — "Биржу поверхностей" фестиваля. Художники смогут выбрать подходящие для своих арт-объектов.

"Мы предлагаем жителям Екатеринбурга стать участниками, соавторами преображений и помочь нам найти "холсты" для уличных художников. Подходят самые разные поверхности: трансформаторные будки, стены жилых домов, заборы и прочее", — рассказала руководитель фестиваля "Стенограффия" Анна Клец.

Она добавила, что для работ не подходят архитектурные памятники и объекты культурного наследия. Предложения по всем остальным поверхностям можно присылать в Telegram @stenograffia_fest или на электронную почту hello@stenograffia.ru. Сделать фотоснимки можно с разных ракурсов, в сообщении необходимо указать адрес и короткое описание.

Напомним, предстоящим летом "Стенограффия" пройдет в Екатеринбурге в 14-й раз. В феврале на фестиваль уличного искусства принимали заявки от художников.