Власти Екатеринбурга рассказали о мероприятиях ко Дню Победы

К 9 Мая в Екатеринбурге пройдут десятки мероприятий, посвященных Великой Победе. Фото: Полина Зиновьева

В Екатеринбурге прошло первое заседание организационного комитета по подготовке к празднованию 78 годовщины со Дня Победы. Запланировано несколько десятков мероприятий.

"Для координации работы всех служб со следующей недели начнутся рабочие встречи по каждому мероприятию. Самое главное для нас — чтобы заботу и внимание ощутил каждый ветеран и все те, кто причастен к Великой Победе", — цитирует заместителя главы Екатеринбурга Екатерину Сибирцеву пресс-служба администрации города.

В перечне праздничных событий, которые пройдут с апреля по май включительно:

чемпионат Екатеринбурга по парусному спорту "Кубок Уральских озер", который пройдет с 26 апреля по 2 мая на акватории Городского пруда;

вахта памяти "Пост № 1";

эстафета "Весна Победы" и забег "Майская гроза";

торжественные шествия и возложения цветов к мемориалам и памятникам;

встречи с ветеранами;

выставки ретроавтомобилей;

акция городских молодежных поисковых отрядов "Вспомнить всех поименно!";

фестиваль ветеранских хоровых коллективов "Ликуй и пой, земля уральская";

гала-концерт в ККТ "Космос", который пройдет 3 мая;

в Доме актера 4 мая глава Екатеринбурга проведет прием ветеранов войны и тружеников тыла;

генеральная репетиция парада Победы запланирована на 7 мая.

9 мая в Екатеринбурге:

парад Екатеринбургского гарнизона стартует в 10:00, затем на проспекте Ленина состоится шествие "Бессмертного полка";

в 12:00 на площади 1905 года начнется онлайн-трансляция парада Победы на Красной площади в Москве;

в ЦПКиО имени В. В. Маяковского у памятника воинам-разведчикам-мотоциклистам в 11:30 пройдет встреча ветеранов, на сцене парка запланирован концерт;

акция "Вальс Победы" начнется в 12:00 на площадке перед Уральским государственным экономическим университетом;

лекции о жизни Свердловска времен войны в кинотеатре под открытым небом пройдут с 14:00 до 22:00 на площади 1905 года,

днем в Историческом сквере запланирована концертная программа "Мы внуки твои, Победа";

в 19:00 в Историческом сквере стартует гала-концерт;

салют на акватории Городского пруда запланирован на 22:30.

Напомним, ранее участники оргкомитета "Наша Победа" утвердили план мероприятий к 9 Мая в Свердловской области.