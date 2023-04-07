Власти Екатеринбурга рассказали о мероприятиях ко Дню Победы

В Екатеринбурге прошло первое заседание организационного комитета по подготовке к празднованию 78 годовщины со Дня Победы. Запланировано несколько десятков мероприятий.
"Для координации работы всех служб со следующей недели начнутся рабочие встречи по каждому мероприятию. Самое главное для нас — чтобы заботу и внимание ощутил каждый ветеран и все те, кто причастен к Великой Победе", — цитирует заместителя главы Екатеринбурга Екатерину Сибирцеву пресс-служба администрации города.
В перечне праздничных событий, которые пройдут с апреля по май включительно:
- чемпионат Екатеринбурга по парусному спорту "Кубок Уральских озер", который пройдет с 26 апреля по 2 мая на акватории Городского пруда;
- вахта памяти "Пост № 1";
- эстафета "Весна Победы" и забег "Майская гроза";
- торжественные шествия и возложения цветов к мемориалам и памятникам;
- встречи с ветеранами;
- выставки ретроавтомобилей;
- акция городских молодежных поисковых отрядов "Вспомнить всех поименно!";
- фестиваль ветеранских хоровых коллективов "Ликуй и пой, земля уральская";
- гала-концерт в ККТ "Космос", который пройдет 3 мая;
- в Доме актера 4 мая глава Екатеринбурга проведет прием ветеранов войны и тружеников тыла;
- генеральная репетиция парада Победы запланирована на 7 мая.
9 мая в Екатеринбурге:
- парад Екатеринбургского гарнизона стартует в 10:00, затем на проспекте Ленина состоится шествие "Бессмертного полка";
- в 12:00 на площади 1905 года начнется онлайн-трансляция парада Победы на Красной площади в Москве;
- в ЦПКиО имени В. В. Маяковского у памятника воинам-разведчикам-мотоциклистам в 11:30 пройдет встреча ветеранов, на сцене парка запланирован концерт;
- акция "Вальс Победы" начнется в 12:00 на площадке перед Уральским государственным экономическим университетом;
- лекции о жизни Свердловска времен войны в кинотеатре под открытым небом пройдут с 14:00 до 22:00 на площади 1905 года,
- днем в Историческом сквере запланирована концертная программа "Мы внуки твои, Победа";
- в 19:00 в Историческом сквере стартует гала-концерт;
- салют на акватории Городского пруда запланирован на 22:30.
Напомним, ранее участники оргкомитета "Наша Победа" утвердили план мероприятий к 9 Мая в Свердловской области.