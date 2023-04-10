В театре "Провинциальные танцы" пройдет выставка цифрового искусства

Художница Анжела Чева выбрала центральным объектом своей инсталляции "умную колонку". Фото: пресс-служба Молодежного фестиваля цифрового искусства Play DigitalArt

Выставка современного искусства пройдет в Екатеринбурге с 14 по 16 апреля. В рамках Молодежного фестиваля цифрового искусства Play DigitalArt зрителям покажут 30 произведений цифровых художников из России и Белоруссии.

Необычная экспозиция расположится в здании самого театра, на Ленина, 43. Работы художников можно будет увидеть в залах и в фойе, а также в пространствах, обычно закрытых для зрителей: в помещении бывшей кинокассы, в кабинетах сотрудников театра, в проекционной. Откроет проект танцевальный перформанс от артистов театра и световое шоу. Посетить выставку можно 14 апреля с 17:00 до 20:00. А также 15 и 16 апреля с 12:00 до 20:00. Вход свободный по предварительной регистрации.

"На выставке зрители смогут взаимодействовать с произведениями цифрового искусства, увидят видеоинсталляции и фото, созданные нейросетью, услышат работы саунд-художников и смогут стать участниками интерактивного аудиоспектакля", — говорится в сообщении пресс-службы фестиваля цифрового искусства Play DigitalArt.

Всего на выставке будет представлено 30 работ молодых цифровых художников. Кураторы выбрали их из 180 заявок, поступивших в оргкомитет фестиваля с начала этого года. Произведения будут дополнять друг друга, "создавая новые смыслы".

Среди работ — проекты екатеринбургских художников Анжелы Чевы, Славы SAF | Славы Устьянцева, Анастасии Пищугиной, Виктора Ягодина. Заявлены участники и из других городов страны, а также из Белоруссии — Анна Силивончик представит видеоинсталляцию "Множественные личности".

Все инсталляции объединены главной темой фестиваля и выставки Play DigitalArt — (у)единение. Кураторы мероприятия уверены, что интенсивная социальная среда и необходимость постоянно быть в потоке побуждают людей искать уединения и при этом "оставаться на связи".

Добавим, что фестиваль проводится при поддержке управления культуры администрации Екатеринбурга. Для входа на мероприятия необходима предварительная регистрация.

Ранее "Областная газета" писала, что Международный фестиваль "Коляда-Plays" состоится в Екатеринбурге в конце июня.