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Культура
10 апреля 2023, 10:19

В театре "Провинциальные танцы" пройдет выставка цифрового искусства

  Олеся Касперович
Цифровые объекты напоминают зрителю, как важно не потерять себя, оставаясь "на связи"

Художница Анжела Чева выбрала центральным объектом своей инсталляции "умную колонку". Фото: пресс-служба Молодежного фестиваля цифрового искусства Play DigitalArt

Выставка современного искусства пройдет в Екатеринбурге с 14 по 16 апреля. В рамках Молодежного фестиваля цифрового искусства Play DigitalArt зрителям покажут 30 произведений цифровых художников из России и Белоруссии.

Необычная экспозиция расположится в здании самого театра, на Ленина, 43. Работы художников можно будет увидеть в залах и в фойе, а также в пространствах, обычно закрытых для зрителей: в помещении бывшей кинокассы, в кабинетах сотрудников театра, в проекционной. Откроет проект танцевальный перформанс от артистов театра и световое шоу. Посетить выставку можно 14 апреля с 17:00 до 20:00. А также 15 и 16 апреля с 12:00 до 20:00. Вход свободный по предварительной регистрации.

"На выставке зрители смогут взаимодействовать с произведениями цифрового искусства, увидят видеоинсталляции и фото, созданные нейросетью, услышат работы саунд-художников и смогут стать участниками интерактивного аудиоспектакля", — говорится в сообщении пресс-службы фестиваля цифрового искусства Play DigitalArt.

Всего на выставке будет представлено 30 работ молодых цифровых художников. Кураторы выбрали их из 180 заявок, поступивших в оргкомитет фестиваля с начала этого года. Произведения будут дополнять друг друга, "создавая новые смыслы".

Среди работ — проекты екатеринбургских художников Анжелы Чевы, Славы SAF | Славы Устьянцева, Анастасии Пищугиной, Виктора Ягодина. Заявлены участники и из других городов страны, а также из Белоруссии — Анна Силивончик представит видеоинсталляцию "Множественные личности".

Все инсталляции объединены главной темой фестиваля и выставки Play DigitalArt — (у)единение. Кураторы мероприятия уверены, что интенсивная социальная среда и необходимость постоянно быть в потоке побуждают людей искать уединения и при этом "оставаться на связи".

Добавим, что фестиваль проводится при поддержке управления культуры администрации Екатеринбурга. Для входа на мероприятия необходима предварительная регистрация. 

Ранее "Областная газета" писала, что Международный фестиваль "Коляда-Plays" состоится в Екатеринбурге в конце июня.

Областная газета Свердловской области

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