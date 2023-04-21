Попали в десятку: объявлены лауреаты премии губернатора Свердловской области в сфере литературы и искусства за 2022 год

Сцена из спектакля «L.A.D.». Фото предоставлено театром "Урал Опера Балет"

Глава региона Евгений КУЙВАШЕВ подписал указ о награждении лауреатов премии губернатора за выдающиеся достижения в области литературы и искусства за 2022 год. Экспертами присуждено десять премий: пяти творческим коллективам и пяти деятелям культуры за отдельные проекты и вклад в искусство.

Рекордным по числу заявленных на премию работ выдался прошедший год для театральной сферы. На соискание награды были выдвинуты сразу 16 постановок (для сравнения: за 2021-й – было девять, за 2020-й – восемь, за 2019-й – шесть). И в списке лауреатов представители театра тоже преобладают.

Так, премию получит коллектив театра «Урал Опера Балет» за постановку «L.A.D.». Напомним, что это масштабный, многосоставный балет на музыку Леонида Десятникова. В качестве хореографов в Екатеринбурге работали Максим Петров (сейчас он занимает пост руководителя балетной труппы театра), Максим Севагин, Андрей Кайдановский и Вячеслав Самодуров. В спектакле задействована вся балетная труппа театра – 65 человек, а премии удостоены солисты: Екатерина Кузнецова, Мария Михеева, Анна Домке, Елена Воробьева и Арсентий Лазарев.

Коллектив Свердловского государственного академического театра музыкальной комедии отмечен премией за спектакль «Маленькая серенада». Это постановка главного режиссера театра Кирилла Стрежнева. Кирилла Савельевича не стало в августе 2022 года, и важно, что одна из его последних работ так высоко оценена. Среди лауреатов – дирижер-постановщик Борис Нодельман, художник-постановщик Игорь Нежный, художник по костюмам Татьяна Тулубьева, хореограф-постановщик Сергей Смирнов и артистка Татьяна Мокроусова.

Отметим, что спектакли «L.A.D.» и «Маленькая серенада» также претендуют на главную театральную премию страны «Золотая маска». Церемония вручения наград состоится завтра в Москве.

Кроме того, премией губернатора Свердловской области отмечена команда спектакля «Дуэль» Екатеринбургского театра юного зрителя. Среди награжденных: режиссер-постановщик Анатолий Праудин, художник-постановщик Анатолий Шубин, артисты Олег Гетце, Владимир Нестеров и Алеся Маас.

Премию губернатора Свердловской области получат представители Камерного театра Объединённого музея писателей Урала – драматург Владимир Зуев и артист Константин Итунин за моноспектакль «Помнить». Также в списке победителей создатели театрализованной программы «Танцевальное путешествие «Легенды земли уральской» в Свердловской государственной детской филармонии (главный художник Оксана Бакеркина, художественный руководитель Ольга Журавлёва и режиссер-постановщик Олег Ракович).

В сфере кино награда присуждена режиссёру Марине Чувайловой за документальный фильм «Миры Майи», в области изобразительного искусства – художнику-живописцу Андрею Прохорову за цикл полотен «Время героев».

Также премиями отмечены четырёхтомник прозы «Проза 10-х годов» писателя Анатолия (Арсена) Титова и книга «Как мы любили «Битлз». История битломании в СССР» писателя, журналиста Дмитрия Карасюка.

Премия губернатора за значительный вклад в развитие культуры и искусства присуждена артисту оригинального жанра Владимиру Попову.

Напомним, что Свердловская область стала первым регионом России, где в 1996 году по инициативе губернатора были учреждены премии за выдающиеся достижения в области литературы и искусства. Награды присуждаются за наиболее талантливые, отличающиеся новизной произведения, получившие общественное признание. За историю существования премии её лауреатами стали более 500 человек. Размер денежного вознаграждения – по 200 тысяч рублей.

Подробнее о лауреатах можно прочитать в нашем материале.