Юных свердловчан приглашают к участию во всероссийском проекте "Летопись сердец"

Акция "Летопись сердец" начинается 1 мая. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

1 мая стартует патриотическая акция "Летопись сердец". Она проводится в рамках проекта "Культура для школьников", юных жителей Среднего Урала приглашают принять участие в мероприятии, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

В этом году акция посвящена сценическому искусству в годы Великой Отечественной войны. По данным организаторов мероприятия, во время войны театры создавали фронтовые бригады, своими выступлениями поддерживали моральный дух работавших людей в тылу, а также помогали собирать средства для нужд армии.

"В рамках акции подготовлены видеоролики с историями о том, как театральное искусство помогало выжить и как сами театры выживали в то далекое военное время", — отмечают организаторы акции.

Школьникам предлагают с 1 по 10 мая опубликовать свои творческие работы с хештегом #9маякдш в социальной сети "ВКонтакте". Работы будут приниматься в трех номинациях:

школьный театр (сцена или спектакль на тему Великой Отечественной войны);

вокал (песни того военного времени);

танец (военно-патриотическая тематика).

Авторы 30 лучших работ получат сертификаты и памятные подарки, также творческие эссе опубликуют на портале Культурадляшкольников.рф.

Организаторами проекта "Культура для школьников" выступают Министерство культуры РФ, Министерство просвещения РФ, ООГО "Российский фонд культуры", Роскультпроект.

Напомним, ранее свердловские школьники победили на Международном конкурсе "Мои герои. Музыка Победы".