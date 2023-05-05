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Культура
5 мая 2023, 19:58

В Свердловской области началось голосование в рамках конкурса для детей-сирот "Созвездие"

Конкурс "Созвездие"

Авторы трех лучших номеров получат ценные призы. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Стартовало голосование в рамках областного творческого конкурса для детей-сирот "Созвездие". Любой желающий может отдать свой голос за лучший вокальный, танцевальный или театральный номер. Тема этого года: "Россия — это мы!". Выступления, подготовленные ребятами, рассказывают о Родине, ее символах и сплоченности россиян.

В финале представлены 15 работ, которые создали воспитанники свердловских социальных учреждений при поддержке преподавателей. Голосование продлится до 25 мая. Авторы 3 лучших номеров получат ценные призы. Ссылка на голосование размещена в официальной группе регионального министерства социальной политики в соцсети "ВКонтакте".

Всего на конкурс было подано более 100 заявок. Половина из них прошла в полуфинал. Финалисты были определены в апреле на выездном этапе, который прошел в загородном комплексе "Солнечный остров", сообщает департамент информационной политики Свердловской области. В течение 5 дней воспитанники организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и замещающих семей со всей Свердловской области готовили творческие номера, занимались актерским мастерством, вокалом, хореографией.

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Напомним, ранее юных свердловчан пригласили к участию во Всероссийском проекте "Летопись сердец".

Областная газета Свердловской области

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