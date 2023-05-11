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Культура
11 мая 2023, 13:14

В Ночь музеев в Екатеринбурге откроется 140 площадок

Ночь музеев

Ночь музеев пройдет в Екатеринбурге 20 мая. Фото: Павел Ворожцов

140 площадок будут работать во время акции "Ночь музеев", которая стартует в Екатеринбурге 20 мая. Для посетителей готовят новые экспозиции, театральные постановки, перфомансы, кинопоказы, концерты, лекции, мастер-классы, сообщают организаторы акции. 

Отроется Ночь музеев детской программой, она пройдет 20 мая с 11:00 до 18:00 на 90 площадках. В музее истории Екатеринбурга маленьких посетителей приглашают покататься на водном трамвайчике, а в Саду Казанцева — писать картины с натуры.

Также в Год педагога и наставника участие в Ночи музеев принимают школы. Например, в школе № 4 можно будет увидеть авторские иллюстрации к произведениям Владислава Крапивина, а в школе № 171 откроют музей кошек.

Основная программа Ночи музеев начнется в 19:00. Акция продлится до 02:00. Участие в ней примет 101 площадка, среди них традиционные музеи и 15 новых выставочных пространств.

Дом Метенкова приглашает жителей в свой дворик на небольшой музыкальный концерт. В Водонапорной башне готовятся собирать послания в капсулу времени. Литературный квартал представит арт-инсталляцию. Театр "Провинциальные танцы" подготовит выставку-лабиринт.

Дебютантом Ночи музеев станет Уральский учебно-тренировочный центр гражданской авиации. Впервые участие в акции примет один из горнолыжных комплексов, где пройдет ретровечеринка в стиле семидесятых. Также среди новичков: музей лицея Дягилева, екатеринбургский океанариум, галереи и другие пространства.

Также в Ночь музеев пройдет несколько фестивалей и выставок под отрытым небом. Программы акции опубликованы на сайте общегородского культурного проекта "Ночь музеев в Екатеринбурге". Информационный центр, где можно будет получить справочные материалы, будет организован на площадке возле Водонапорной башни.

Ранее в Екатеринбурге впервые прошел сказкобаттл. 

Областная газета Свердловской области

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