На "Уральской ночи музыки" в Екатеринбурге 6 площадок адаптируют для людей с инвалидностью

На 6 площадках фестиваля оборудуют зоны с сидячими местами. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Шесть площадок фестиваля "Уральская ночь музыки" сделают удобными для посещения людьми с инвалидностью. Кроме этого, песни нескольких хедлайнеров, среди которых Валерий Сюткин и группа IOWA, переведут на жестовый язык. Фестиваль состоится в Екатеринбурге 23 июня.

Отметим, фестиваль "Уральская ночь музыки" проводится при поддержке губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.

В числе адаптированных площадок, которые будут созданы в Екатеринбурге:

"МОТИВ Stage" на Плотинке,

"ГикКон Stage" и "Рокот стадиона" у "Екатеринбург Арены",

"Фолк-карнавал" и "Музыка через призму театра" в Харитоновском парке,

"СВЕТАЕТ" у главного корпуса УрФУ.

На этих площадках оборудуют отдельные зоны с сидячими местами, а также установят специализированные туалеты. Посетителей встретят и проводят волонтеры, которые прошли специальное обучение.

По данным департамента информационной политики Свердловской области, в 2022 году фестиваль посетили более 250 людей с инвалидностью, в этом году гостей с особыми потребностями ожидается больше.

Напомним, в год 300-летия Екатеринбурга в "Уральской ночи музыки" участие планируют принять более 3 тысяч артистов.