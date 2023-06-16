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Культура
16 июня 2023, 17:46

На "Уральской ночи музыки" в Екатеринбурге выступят более 3 тысяч артистов

Фестиваль

"Уральская ночь музыки" пройдет с 23 на 24 июня. Фото: Павел Ворожцов

"Уральская ночь музыки" пройдет в Екатеринбурге 23 июня, участие в ней примут более трех тысяч артистов. Их выступления в этом году будут посвящены 300-летию Екатеринбурга, сообщили в пресс-службе городской администрации.

На фестивале ждут российских музыкантов, а также артистов из Индии, Казахстана, Беларуси, Армении, Сербии и Грузии. Зрители услышат разнообразную жанровую музыку: рок, хип-хоп, джаз, классику и другие стилевые направления.

В ночь с 23 на 24 июня музыка охватит весь Екатеринбург, для выступлений подготовлено более 100 площадок. Из них с 12 будет организована онлайн-трансляция.

Самые крупные площадки "Уральской ночи музыки" будут оборудованы:

  • на площади Кирова,
  • в ЦПКиО имени Маяковского,
  • на стадионе "Екатеринбург Арена",
  • в Доме печати,
  • у памятника группе The Beatles.

Вход на все площадки свободный. Ожидается выступление Вадима Самойлова, Валерия Сюткина, IOWA, Тоси Чайкиной, Юлии Чичериной, а также молодых музыкантов.

Напомним, ранее организаторы "Уральской ночи музыки" назвали имена предполагаемых хедлайнеров фестиваля.

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Областная газета Свердловской области

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