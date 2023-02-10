Ural Music Night получит около 38 миллионов рублей из федерального бюджета в 2023 году

В этом году Ural Music Night состоится 23 июня. Фото: Павел Ворожцов

Председатель Правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о направлении средств на фестиваль "Уральская ночь музыки" (Ural Music Night). Ранее заявка губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева на софинансирование уникального для России проекта получила поддержку на федеральном уровне.

Во всероссийском конкурсе на продвижение событийных мероприятий приняли участие 57 регионов, всего было подано 134 заявки. Департамент по развитию туризма и индустрии гостеприимства подал 6 заявок от Свердловской области. По правилам конкурса, только одно мероприятие, набравшее максимальное количество баллов, могло получить эту поддержку.

"Свердловская область подала заявки по всем мерам поддержки отрасли и выиграла максимальную сумму на 2023 год — 585 миллионов рублей. Первым подписано распоряжение о выделении денег на "Ночь музыки". В ближайшее время мы ждем подписания документов и поступления денег и по другим проектам", — рассказала директор департамента Эльмира Туканова.

В 2023 году фестиваль запланирован на 23 июня. В прошлом году "Ночь музыки" на 100 площадках собрала 300 тысяч гостей, заявки на выступления подали 3 тысячи музыкантов.

Напомним, Свердловская область уже получала федеральную поддержку на развитие туристической инфраструктуры. Так, в 2023 году 332 миллиона рублей из федерального бюджета будет направлено на строительство глэмпингов, развитие прибрежных зон и сети маршрутов, в том числе для людей с ограниченными возможностями здоровья — всего около 70 проектов, сообщает департамент информационной политики региона.

Также Свердловская область выиграла максимально возможный грант — 215 миллионов рублей — на обустройство туристического центра Екатеринбурга.