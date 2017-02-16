Зураб Церетели вновь избран президентом Российской академии художеств

Зураб Церетели во время визита в Екатеринбург в 2013 году. Фото: Станислав Савин

Народный художник РФ, скульптор Зураб Церетели в третий раз был избран президентом Российской академии художеств (РАХ).

В ходе 581-го собрания Российской академии художеств большинство делегатов проголосовали за кандидатуру Церетели и только два против, сообщает ТАСС. 83-летний скульптор будет возглавлять РАХ следующие пять лет. Напомним, что впервые Церетели был избран на пост президента академии в 1997 году.

Добавим, что в Екатеринбурге сейчас проживает и работает академик Российской академии художеств Виталий Волович, а также действующий член РАХ Сергей Голынец, член-корреспондент РАХ Галина Голынец. Совсем недавно почётными членами Российской академии художеств стали свердловские художники Нина Костина и Игорь Симонов.