«Областная газета» в гостях у «Белинки» – областной библиотеки имени Белинского

В «Белинку» всегда очередь — здесь очень много редких книг и документов. Фото: Алексей Кунилов.

Накануне праздника защитников Отечества большая часть редакции, не задействованная в этот день в производственном процессе, совершила изумительную экскурсию в областную библиотеку имени Белинского, в которой совсем недавно закончился многолетний ремонт и здесь многое изменилось. Смотрите сами.

На первом этаже библиотеки появилось помещение, где могли бы работать инвалиды-колясочники, слабовидящие и слабослышащие. На снимке — специальная клавиатура для слабовидящих, с помощью которой можно оформить запрос на книгу или документ и получить его текст уже распечатанный на специальном принтере на азбуке Брайля. Фото: Алексей Кунилов.

Чтобы попасть в «Белинку», нужно зарегистрироваться и получить читательский билет, который открывает доступ ко всем ресурсам библиотеки, в том числе и через Интернет, а ещё даёт скидку в книжных магазинах. Фото: Алексей Кунилов.

В вестибюле библиотеки установлены бюсты великих писателей. Можно и примериться. Осталось немножко подрасти… Фото: Алексей Кунилов.

Особая гордость «Белинки» — книжные памятники. Это к примеру, книга «Китайская азбука», которую читал с пометками Акинфий Демидов. Здесь не только китайские иероглифы для китайской начальной школы, но и пословицы, поговорки, знаменитые китайские мудрости. Есть ещё коллекция уникальных миниатюрных книг, одна из таких есть и у заместителя редактора «Областной газеты» Ирины Клепиковой и она сравнивает её с экземпляром «Белинки». Фото: Алексей Кунилов.

Уникальное миниатюрное издание к очередному юбилею Пушкина. Фото: Алексей Кунилов

Очень старинный документ, который брать в руки можно только в перчатках. Между прочим, привилегии — это всего лишь патент на определённый вид деятельности. Фото: Алексей Кунилов.

Завсектором издательской деятельности Елена Якубовская демонстрирует уникальные документы в нотно-издательском отделе библиотеки. Желающие могут здесь сыграть на пианино по редким нотам или прослушать раритетные пластинки. Фото: Алексей Кунилов.

Заведующая региональным центром книжных памятников демонстрирует редкие издания. Фото: Алексей Кунилов.

Нотная грамота доступна не каждому, но каковы автографы! Фото: Алексей Кунилов.

Алевтина Трынова весьма впечатлилась биографией первого директора «Белинки» Кремлёвой. Фото: Алексей Кунилов.

Редкий фолиант с большим интересом рассматривает корректор «Областной газеты» Марина Негерей. Фото: Алексей Кунилов.

Каталог краеведческой литературы изучает завсектором отдела «Общество» Станислав Богомолов. Фото: Алексей Кунилов.

Столько интересного — ни в жизнь не прочитать, подумал Пётр Кабанов, обозреватель отдела культуры и спорта. Фото: Алексей Кунилов