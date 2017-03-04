Владимир Познер: «Вика плакала, а надо бы, чтобы плакала её мама»

Владимир Познер слушает выступление Вики Стариковой

Выступление 8-летней Вики Стариковой в шоу «Минута славы» на «Первом канале» стало одной из обсуждаемых тем минувшей недели. По просьбе «ОГ» Владимир Познер объяснил свою принципиальную позицию.

Напомним, девочку не пропустили дальше второго тура, и пользователи соцсетей ополчились на членов жюри Ренату Литвинову и Владимира Познера за жестокость, цинизм и недопустимую по отношению к маленькому ребёнку категоричность. При этом, справедливости ради стоит отметить, что судьи критиковали совсем не Вику и её исполнительское мастерство, а выбор сложных, недетских композиций, и в целом участие детей в подобных конкурсах.

Владимир Познер:

- Я абсолютно убежден в том, что чаще всего, когда родители выводят своих детей на конкурсную сцену, в них говорит тщеславие. Я при этом не имею в виду конкурсы профессиональные, например, пианистов или скрипачей, в которых соревнуются будущие профессионалы - дети, которые готовятся стать профессиональными музыкантами-исполнителями. Это дети, которые по конкурсу поступают в музыкальные школы, которые занимаются по много часов в день, для них конкурс – это часть профессионального образования. Но даже в таких конкурсах дети почти никогда не соревнуются со взрослыми, поскольку ясно, что им, детям, надо еще много учиться, надо взрослеть, чтобы полноценно выступать. Однако такие конкурсы, как «Минута славы», – это совсем другое дело. Это не борьба между будущими профессионалами, это, скорее, своего рода шоу, в котором люди могут показать себя и, если удастся, выиграть определённую сумму денег и, может быть, обратить на себя внимание какого-либо агента. Организаторы такого конкурса исходят из одного соображения: как сделать так, чтобы был высокий рейтинг, как привлечь максимальное количество зрителей. Для них дети – это такая приманка, зритель очень падок на это. Я же категорически против, потому что ребенок воспринимает проигрыш как трагедию (а ребенок не имеет шансов выиграть в конкурсе со взрослыми). Все им восхищались, мама с папой восторгались им и – на тебе! Понятно, что Вика плакала, а надо бы, чтобы плакала ее мама. Надо все-таки жалеть детей, не подвергать их такому стрессу.

Восьмилетняя Виктория Старикова из Нижнего Тагила исполняет песню Земфиры «Жить в твоей голове», аккомпанируя себе на рояле

В шоу на «Первом канале» Вика Старикова под собственный аккомпанемент исполнила песню Земфиры «Жить в твоей голове» и сильно озадачила членов жюри. Сложная для такого возраста композиция совершенно сбила с толку Сергея Юрского. Подбирая слова, он всё же нажал красную кнопку, после чего Вика заплакала, и «Минута славы» превратилась для неё в настоящее испытание.

Категорично высказалась Рената Литвинова: «Какая-то дурацкая ситуация. Я внутренне протестую». Владимир Познер, который во время выступления Вики закрыл глаза и прикрыл лицо рукой, раскритиковал родителей.

Землячку поддержал актёр Сергей Светлаков, он проголосовал за Вику: «Она в свои 8 лет взрослее нас всех и понимает, о чём поёт». Благодаря жребию (девочка бросала монетку), её пропустили во второй тур, там она спела песню Трофима «Родина», но судьи приняли решение не допускать её на следующий этап.

Добавим также, что накануне Вику горячо поддержал продюсер Максим Фадеев. Его большой пост в инстаграмме со словами негодования за сутки набрал больше двух тысяч комментариев. «Когда я смотрел, что ей говорили члены жюри, я заплакал вместе с ней», - написал музыкант, отметив, что в шоу «Голос. Дети» он бы непременно повернулся к Вике. Абсолютное большинство подписчиков поддержали автора, ополчившись на строгое жюри. Но нашлись и те, кто справедливо раскритиковал организаторов конкурса, в котором дети без всяких скидок на возраст соревнуются наравне со взрослыми, а также родителей, неудачно подобравших композицию для безусловно талантливой девочки.

Кстати, мама Вики накануне рассказала журналистам, что песню Земфиры они с дочкой выбрали, узнав, кто будет в жюри: подруга певицы Рената Литвинова снималась в клипе на эту песню и, как ожидалось, должна была оценить такой выбор.