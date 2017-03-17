«Важно – не краснеть перед детьми»

Трое дебютантов (слева направо) – Дмитрий Брекоткин, Вячеслав Мясников и Андрей Рожков. Кадр из фильма «везучий случай». Реж. Роман Самгин

В российский прокат вышел фильм «Везучий случай» – история об уральских мужиках, которые случайно выиграли в лотерею 43 миллиона рублей. Главные роли в картине исполнили, пожалуй, самые узнаваемые юмористы Урала – Андрей Рожков, Дмитрий Брекоткин и Вячеслав Мясников.

Сюжет картины, конечно, неновый, но такая «сказка» может произойти с каждым. Пятеро обычных екатеринбургских мужиков, работающих продавцами-консультантами в магазине бытовой техники, в одночасье попадают в сказку: кто-то из них покупает на сдачу шесть лотерейных билетов, и один из них оказывается выигрышным. И вот в руках героев несметное богатство, которое они тут же хотят растратить, но без участия своих жён… О дебютной роли и о фильме мы поговорили с Вячеславом Мясниковым.

– Вячеслав, это ваш дебют в кино, но, наверное, вам часто предлагали сниматься?

– Дебютировал не только я, но, как вы понимаете, ещё и Рожков, и Брекоткин. Почему он вышел именно сейчас? До этого, конечно, нам тоже предлагали сняться в кино, но не устраивали сценарии. В этот раз история показалась нам интересной, и мы наконец-то решились сыграть в большом кино.

– Уральский юмор – это бренд. Этому в большой степени способствует ваше шоу на ТВ. Удалось перенести особенности уральских шуток на экран?

– Насчёт бренда не знаю, вам виднее. Перенести наши шутки на экран задачи не было, потому что был готовый сценарий. Шутки уже были написаны. Уральский юмор мы добавили уже в качестве импровизации, которая была придумана непосредственно на съёмочной площадке. Какие-то гэги, шутки.

– Сложно ли перестраиваться с телевизионной передачи на формат кино?

– Конечно, сложно, роль первая, но это всё облегчилось тем, что мы учились у профессиональных актёров – Алексея Маклакова, Михаила Трухина, Олеси Железняк. Я наблюдал за ними и узнавал что-то новое, иногда советовался. И буду учиться дальше, в других картинах (надеюсь, что в моей творческой биографии будут ещё фильмы). Потому что всегда нужно двигаться вперёд. Нельзя остановиться на достигнутом и сказать, что всё умеешь. Нет. Нужно всю жизнь учиться.

– А какие сложности были на съёмках? Смешно ли делать комедию?

– Любое смешное дело делать не смешно. Была большая ответственность. Были шутки и приколы на площадке, но ничего смешного в съёмках не было. Они начинались в четыре, пять утра. Один раз пришлось провести без сна 40 часов – это, надо сказать, очень тяжело.

– «Везучий случай» – комедия. Сейчас в прокат выходит немало юмористических фильмов, и можно легко затеряться в этом многообразии. В чём, на ваш взгляд, отличительная особенность вашего фильма?

– Отличительная особенность «Везучего случая» – отсутствие пошлости. Может быть, кто-то её в чём-то и найдёт, но она точно в допустимых рамках. Я, к примеру, сходил на фильм с двумя детьми, которым по шесть лет. Хоть ограничение у картины «12+», но я знаю, что это за кино и что там ничего «такого» нет. С детьми пришлось идти два раза, потому что они уговорили меня купить билеты снова (смеётся). Очень им понравилось. Это, кстати, важно, когда ты можешь сидеть с детьми и не краснеть за происходящее на экране. А таких фильмов сейчас мало…

– Фильм всё-таки про везение. Считаете ли вы себя везучим?

– Да, я везучий человек. Самая большая моя удача? Встретить мою супругу Надю. А также моя удача – два моих сына – Костя и Максим.

Кстати Для фильма Вячеслав специально написал песню «Везучий случай», но трек не вошёл в картину, так как был записан уже после финального монтажа. Послушать песню можно тут.