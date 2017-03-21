Екатеринбуржская пара - призёры чемпионата Европы по парным танцам

Кристина и Евгений Лисуновы. Фото из личного архива Евгения Лисунова .

Екатеринбуржцы, семейная пара Кристина и Евгений Лисуновы, завоевали бронзовую медаль на чемпионате Европы по парным танцам, который завершился во французском городе Сен-Ромен-ан-Галь.

Ребята смогли подняться на пьедестал почёта в номинации «бачата» и чуть-чуть не дотянули в номинации «сальса», где они были четвёртыми.

Свердловская пара стала единственными участниками из России. Всего в финале за медали боролись 46 пар из разных стран Европы. Прошедшие соревнования – один из этапов отбора на одни из крупнейших европейских стартов для танцоров – World Games, которые проходят раз в четыре года. Кристина и Евгений танцуют вместе с 2008 года. За это время они стали чемпионами России и обладателями серебряного Кубка мира по сальсе.