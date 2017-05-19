Открылась выставка, посвящённая 70-летию со дня рождения Юрия Конецкого

На выставке можно увидеть книги, документы, фотографии и личные вещи Юрия Конецкого. Фото: Объединённый музей писателей Урала

Сюжет «Энергия слова»: литературная полоса

Знакомим с мнением и творчеством уральских поэтов и писателей.

В музее «Литературная жизнь Урала XX века» открылась выставка «Тропы времени», посвящённая 70-летию со дня рождения свердловского поэта Юрия Конецкого.

На выставке, которая продлится до 5 июня, представлены личные вещи семьи Конецких. На витринах, посвящённых Юрию Конецкому, отражено увлечение поэта уральскими камнями. Из них он вручную мастерил разные вещи, например, подсвечник, который сейчас находится рядом с книгой вдовы поэта, поэтессы Любови Ладейщиковой «Свеча негасимая». Кроме того, гости выставки могут увидеть фотографии, книги, документы, дневники.

Среди экспонатов - чугунный бюстик Пушкина - талисман, который всегда стоит на рабочем столе Любови Ладейщиковой и сопровождает её в творческих поездках. Фото: Объединённый музей писателей Урала

Напомним, что Юрий Конецкий родился в Серове в 1947 году. Он автор ряда поэтических сборников. Основатель и составитель антологии «Цех поэтов», хрестоматии русской поэзии Урала XVIII-XX веков. Участник Европейского фестиваля поэзии, живописи, искусства во Франции, член Союза писателей России. Автор книг «Отцовский дом», «Орлец», «Слиток», «Тропы времени». Поэта не стало в 2014 году.