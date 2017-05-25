В Каннах устали от русской «чернухи»?

Критикам «Кроткая» не пришлась по душе, теперь остаётся ждать мнения жюри. Фото: кадр из фильма «кроткая» реж. Сергей Лозница

В четверг на 70-м международном Каннском кинофестивале показали новую картину Сергея Лозницы «Кроткая», в которой главные роли исполнили актёры екатеринбургского «Коляда-Театра». Фильм вызвал неоднозначную реакцию у журналистов и кинокритиков — после показа жидкие аплодисменты были практически заглушены улюлюканьем и недовольными возгласами.

В этом году впервые за 10 лет в конкурсной программе Канн сразу два российских фильма — «Нелюбовь» Андрея Звягинцева и «Кроткая» Лозницы. Оба режиссёра далеко не дебютанты престижного фестиваля: Лозница участвовал в каннском конкурсе с двумя своими игровыми картинами «Счастье моё» и «В тумане», а Звягинцев и вовсе с 2011 года ни разу не уезжал из Канн без награды, пусть и не главной.

Да и в этом году его работа была воспринята на ура. Сразу после показа картины «Нелюбовь» — истории про 12-летнего мальчика и его родителей, переживающих тяжёлый развод, — фильм возглавил рейтинг кинокритиков Каннского кинофестиваля и, скорее всего, претендует на победу впервые с 1958 года, когда «Золотая ветвь» досталась фильму «Летят журавли».

В свою очередь, 2,5-часовая лента Лозницы вышла настоящей, как принято говорить у критиков, «чернухой». «Кроткая» — история про женщину (актриса «Коляды» Василина Маковцева), которая едет передать мужу в тюрьму посылку и по дороге проходит все круги ада. В целом картина буквально напичкана чуть ли не карикатурными русскими символами — водка, пьянки, тюрьма, убийство, полицейское бесчинство и так далее. Кроме того, сама героиня на протяжении всего фильма ни разу не улыбается. Конечно, в Каннах вообще практически нет «лёгких» фильмов, но в чём именно сакральный смысл очередного фильма из серии: «В России всё очень плохо и хорошо не будет»?

Печально, что вот такой образ России видится иностранцам с экрана. Хуже бы, наверное, было включить туда ещё медведя и балалайку. Примечательно, кстати, что на каннском показе некоторые журналисты стали покидать кинозал через 30 минут после начала фильма. Вот и получается, что российская «чернуха» уже никому не нужна и не интересна — ни нам, ни зарубежному зрителю.