Культура 24 августа 2017, 18:49

Бродяга с Севера снова на семи ветрах

Маньпупунёр или Столбы выветривания (мансийские болваны), которые считаются одним из семи чудес России. Фото: Сергей Макурин

Маньпупунёр или Столбы выветривания (мансийские болваны), которые считаются одним из семи чудес России. Фото: Сергей Макурин

В Екатеринбургской галерее современного искусства (ул. Красноармейская, 32) сегодня открылась выставка фотохудожника и путешественника из Краснотурьинска Сергея Макурина. Экспозиция «На семи ветрах» посвящена величественной и суровой красоте природы Северного Урала.

Про спасателя из Краснотурьинска, который всерьёз занимается фотографией и признан лучшим российским фотографом по версии «Global Arctic Awards-2014», «ОГ» рассказывала ещё больше двух лет назад. Тогда мы поехали за сотни километров, чтобы познакомиться с этим необычным человеком. Он не боится ни суровых климатических условий, ни встреч с дикими животными, ни путешествий в одиночку в тяжёлых условиях Северного Урала, иногда по непролазному бездорожью — и всё для того, чтобы сделать потрясающие снимки, которые действительно никого не могут оставить равнодушным.

Сергей Макурин в профессиональных кругах известен как «Бродяга с Севера»

Сергей Макурин в профессиональных кругах известен как «Бродяга с Севера», потому что часто в поисках кадра ему приходится бродить одному. Фото: Сергей Макурин

Сергей с детства занимается спортивным туризмом. Со временем это увлечение переросло в профессию — он начал водить туристические группы, а затем и вовсе перешёл в службу спасения. И перед каждым путешествием он ставил цель — сделать определённые кадры, чтобы делиться своими впечатлениями с друзьями. Постепенно хобби стало смыслом его жизни.

Сергей Макурин — неоднократный лауреат и победитель таких российских и международных конкурсов, как «National geographic», «Дикая природа России», «Best of Russia», «Полярная перспектива», «Север — страна без границ», конкурса астрофотографии космического агентства NASA и многих других. При этом в интервью он рассказывал, что очень хочет сделать свою персональную выставку в Екатеринбурге, в столице Урала. Но увы, долгое время не было возможности. И вот наконец его желание исполнилось.

Серебряную медаль конкурса «Global Arctic Awards» Сергею Макурину принёс вот этот снимок «Ночное рандеву»

Серебряную медаль конкурса «Global Arctic Awards» уральцу принёс вот этот снимок «Ночное рандеву»; кстати, на фото изображён сам Сергей. Фото: Сергей Макурин

Сергей Макурин запечатлел Кузнецкий Алатау, Восточный Саян, Крым, архипелаг Северная Земля, Гималаи, но при этом остаётся верен Уралу — пейзажей природы нашего края на выставке большинство.

Зима на Колчимском Камне (гора в Красновишерском районе Пермского края)

Зима на Колчимском Камне (гора в Красновишерском районе Пермского края). Высота горы 780 метров над уровнем моря. Фото: Сергей Макурин

— Я уверен, что самое красивое место на Урале ещё не открыли, — рассказывал «ОГ» Сергей. —  Просто потому, что на Урале многие уголки ещё практически не изучены. Там ни дорог, ни тропинок — болота и горы. Сейчас активно прокладывают трассу для снегоходов от Екатеринбурга до берега Северного Ледовитого океана через самые зрелищные точки нашего края — Серебрянский Камень, Конжаковский Камень, Маньпупунёр, гору Манарагу. Надеюсь, мне доведётся заглянуть туда, где ещё не ступала нога человека…

«Звёздные шорохи». Фото: Сергей Макурин

«Звёздные шорохи». Фото: Сергей Макурин

А мы, его зрители, будем путешествовать вместе с ним.

  • Опубликовано в №156 от 25.08.2017 
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