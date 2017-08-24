Бродяга с Севера снова на семи ветрах

Маньпупунёр или Столбы выветривания (мансийские болваны), которые считаются одним из семи чудес России. Фото: Сергей Макурин

В Екатеринбургской галерее современного искусства (ул. Красноармейская, 32) сегодня открылась выставка фотохудожника и путешественника из Краснотурьинска Сергея Макурина. Экспозиция «На семи ветрах» посвящена величественной и суровой красоте природы Северного Урала.

Про спасателя из Краснотурьинска, который всерьёз занимается фотографией и признан лучшим российским фотографом по версии «Global Arctic Awards-2014», «ОГ» рассказывала ещё больше двух лет назад. Тогда мы поехали за сотни километров, чтобы познакомиться с этим необычным человеком. Он не боится ни суровых климатических условий, ни встреч с дикими животными, ни путешествий в одиночку в тяжёлых условиях Северного Урала, иногда по непролазному бездорожью — и всё для того, чтобы сделать потрясающие снимки, которые действительно никого не могут оставить равнодушным.

Сергей Макурин в профессиональных кругах известен как «Бродяга с Севера», потому что часто в поисках кадра ему приходится бродить одному. Фото: Сергей Макурин

Сергей с детства занимается спортивным туризмом. Со временем это увлечение переросло в профессию — он начал водить туристические группы, а затем и вовсе перешёл в службу спасения. И перед каждым путешествием он ставил цель — сделать определённые кадры, чтобы делиться своими впечатлениями с друзьями. Постепенно хобби стало смыслом его жизни.

Сергей Макурин — неоднократный лауреат и победитель таких российских и международных конкурсов, как «National geographic», «Дикая природа России», «Best of Russia», «Полярная перспектива», «Север — страна без границ», конкурса астрофотографии космического агентства NASA и многих других. При этом в интервью он рассказывал, что очень хочет сделать свою персональную выставку в Екатеринбурге, в столице Урала. Но увы, долгое время не было возможности. И вот наконец его желание исполнилось.

Серебряную медаль конкурса «Global Arctic Awards» уральцу принёс вот этот снимок «Ночное рандеву»; кстати, на фото изображён сам Сергей. Фото: Сергей Макурин

Сергей Макурин запечатлел Кузнецкий Алатау, Восточный Саян, Крым, архипелаг Северная Земля, Гималаи, но при этом остаётся верен Уралу — пейзажей природы нашего края на выставке большинство.

Зима на Колчимском Камне (гора в Красновишерском районе Пермского края). Высота горы 780 метров над уровнем моря. Фото: Сергей Макурин

— Я уверен, что самое красивое место на Урале ещё не открыли, — рассказывал «ОГ» Сергей. — Просто потому, что на Урале многие уголки ещё практически не изучены. Там ни дорог, ни тропинок — болота и горы. Сейчас активно прокладывают трассу для снегоходов от Екатеринбурга до берега Северного Ледовитого океана через самые зрелищные точки нашего края — Серебрянский Камень, Конжаковский Камень, Маньпупунёр, гору Манарагу. Надеюсь, мне доведётся заглянуть туда, где ещё не ступала нога человека…

«Звёздные шорохи». Фото: Сергей Макурин

А мы, его зрители, будем путешествовать вместе с ним.