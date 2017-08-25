Алексей Федорченко: «Такое «в лоб» не снимешь»

Алексей Федорченко на съемках фильма «Последняя милая Болгария». Фото: Павел Ворожцов

В воскресенье, 27 августа, в стране отмечается День российского кино. Накануне «ОГ» побывала на съёмочной площадке будущего фильма екатеринбургского режиссёра Алексея Федорченко, который приступил к съёмкам картины «Последняя милая Болгария».

Замысел этого фильма Федорченко вынашивал двадцать лет. Точнее, как рассказывает сам режиссёр, он прочитал и понял, что это киноистория. В основу положена автобиографическая повесть Михаила Зощенко «Перед восходом солнца». Вместе со своим постоянным сценаристом Лидией Канашовой режиссёр целый год писал сценарий. Изначально фильм назывался «Ключи счастья», но сейчас рабочее название поменялось на «Последняя милая Болгария». Вообще «Болгария» – это сорт яблок, который выращивает главный герой, мичуринец, в исполнении актёра Коляда-театра Ильи Белова. Картина охватывает довольно большой период – с 1900 по 1943 год.

Справа налево: режиссёр Алексей Федорченко, оператор Артём Анисимов и актёр Илья Белов смотрят на отснятый эпизод. Для общения между собой вся съёмочная группа использует рации. Фото: Павел Ворожцов

Стоит отметить, что в этой картине режиссёр пробует много нового. Впервые он обратился к жанру мистического детектива, впервые будет использовать только уральских артистов (главные роли у Ильи Белова и Константина Итунина - оба из «Коляда-театра») и впервые всё снимет в Свердловской области.

Исполнитель главной роли Илья Белов (справа) и Алексей Федорченко. Фото: Павел Ворожцов

Несколько дней назад Федорченко и его рабочая группа приступили к съёмкам. Первый день прошёл на стадионе «Уральский трубник» в Первоуральске. Его антураж как нельзя кстати подошёл для Алма-Атинского рынка 1943 года. Это, к слову, была самая массовая сцена фильма – в ней приняли участие почти 60 человек. Для съёмок в Первоуральск специально привезли 600 килограммов яблок и полторы тонны картофеля.

Актёр Илья Белов с «реквизитом» для фильма. Выкапывать целые грядки морковок в месте съёмок строго запретили, однако съесть одну-две штуки мог каждый. Фото: Павел Ворожцов

На следующий день – вновь Казахстан. Правда, вблизи посёлка Октябрьский, на настоящем морковном поле. Детали сюжета Федорченко держит в тайне. Он очень не любит говорить о ещё не снятом кино, и вообще до этого журналистов на съёмки не пускал. «Сейчас сделал исключение, посмотрим, что будет», – улыбается режиссёр.

Реквизит для съёмок. Фото: Павел Ворожцов

Несколько машин со съёмочным оборудованием и людьми плавно вкатываются на поле по грунтовой дороге, поднимая клубы пыли и нарушая тишину мест. Сразу, как в муравейнике, каждый начинает заниматься своим делом. Кто-то готовит камеры, устанавливает палатки, разматывает провода. Кино – это командная работа. Алексей Федорченко в день съёмок на редкость сосредоточен. Он пристально наблюдает за каждой деталью съёмочного процесса.

Кадр два, дубль один. Ну какие съёмки фильма без главного атрибута кино – хлопушки. Фото: Павел Ворожцов

Оператор Артём Анисимов смотрит в камеру.

– В кадре должны быть выкопанные морковные грядки, а за ними те, на которых ещё растут овощи, – поясняет он. – Морковь в полях ещё не начали убирать, значит, нам самим нужно эти грядки создать. Берём лопаты, мешки, будем носить землю. А сверху положим ботву, а необходимые морковки вновь воткнём в землю.

Процесс окрашивание морковок. Фото: Павел Ворожцов

К этой нелёгкой работе по созданию «декораций» мгновенно подключается почти вся группа – от актёров до водителей. Даже сам Федорченко хватает лопату и накидывает землю на дорогу. Параллельно с этим на Илью Белова наносят грим, продюсер Андрей Савельев красит медицинской зелёнкой основание оранжевых морковок – должно казаться, что они зелёные и ещё в земле. Через несколько минут люди заливают кровоточащие мозоли от лопат этой же зелёнкой. Кажется, что при такой жаре уже невозможно работать, но съёмки в самом разгаре.

Алексей Федорченко активно подключился к созданию «декораций»: взял лопату и начал создавать грядки для моркови. Фото: Павел Ворожцов

– На улице стоит тридцатиградусная жара, но мы её и заказывали, – шутит Федорченко. – В кадре должна же быть Алма-Ата. Если говорить о фильме, то он сложный, исторический, и действие происходит с 1900 года до 1943 года. Долго не знал, как к этому подступиться. Такую литературу «в лоб» не снимешь. Тут же нужно показать и царскую Россию, и Первую мировую войну, и революцию, и репрессии, и Вторую мировую. Но потом я придумал, скажем так, приём, какой – раскрывать не буду, всё увидите в следующем году. В идеале мы должны этой осенью закончить съёмки.

Режиссёр Алексей Федорченко при постановке кадра. Фото: Павел Ворожцов

Но всё же Алексей Федорченко режиссёр, а не партизан и разведчик. И через час утомительных съёмок начинает раскрывать некоторые тайны.

– Из сюрпризов: в фильме будет сильная каскадёрская сцена – с огнём, трюками и горящим человеком. Если честно, я такое вообще буду снимать первый раз в жизни, – добавляет режиссёр. – Если говорить про изображение, то после «Ангелов революции» от меня ждут лубка. Но его не будет. Будет ещё примитивнее. Очень интересный стиль. Все сцены будем снимать у нас в области. Нет никакого смысла ехать куда-то.

Картина должна выйти в прокат зимой следующего года. Также в 2018 году мы увидим ещё один фильм Федорченко – «Война Анны», который сейчас находится в стадии постпродакшена.

С праздником! С Днём российского кино свердловчан поздравил временно исполняющий обязанности губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев: Уважаемые кинематографисты и работники киновидеопроката Свердловской области! Дорогие уральцы! Поздравляю вас с Днём российского кино! Наш край подарил России немало известных кинорежиссёров и звёзд экрана. Свердловская киностудия, ежегодный фестиваль неигрового кино «Россия», международный фестиваль-практикум молодых талантов «Кинопроба», проходящие в нашем регионе – всё это неотъемлемые черты российского кинематографа. Минувший 2016-й, Год российского кино, был для региона очень продуктивным. Сделаны серьёзные шаги к тому, чтобы культурные ценности были доступны всем жителям области. Это одна из важных составляющих нашей программы «Пятилетка развития». В 2016 году мы провели Первый Уральский открытый фестиваль российского кино, который собрал более 40 тысяч зрителей. Другую пилотную инициативу – Всероссийскую акцию «Ночь кино-2016» поддержали свыше полусотни городов и сёл Свердловской области, она охватила 25 тысяч человек. Нынешняя акция, я уверен, затмит успех предыдущей. Кинотеатры в регионе меняют облик и оснащение, широко практикуются благотворительные показы. Начали работу пере­оборудованные кинозалы в Тавде, Камышлове, Богдановиче, Верхней Салде, Нижних Сергах, посёлке Буланаш, Ивделе, Верхотурье, Красноуральске и других населённых пунктах. Этот список будет расти, мы снова участвуем в конкурсе на получение федеральной субсидии. В Первоуральске готовится к открытию студия анимации на базе Инновационного культурного центра, где планируется создавать мультфильмы в разных техниках. C каждым годом у жителей Свердловской области будет всё больше возможностей знакомиться с новинками российской киноиндустрии. Желаю работникам кино вдохновения, финансовой стабильности, неизменного зрительского интереса.