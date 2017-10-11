В Екатеринбурге пройдут вторые Дни Эрмитажа: что посмотреть

Иван Крамской — Портрет императрицы Марии Фёдоровны. 1881. Холст, масло. Государственный Эрмитаж

В Екатеринбургском музее изобразительных искусств во второй раз пройдут Дни Эрмитажа.

В прошлом году в Екатеринбурге Дни Эрмитажа прошли при большом ажиотаже. Тогда с лекциями в столице Урала выступили генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский, Георгий Вилинбахов — заместитель генерального директора по науке музея, Людмила Торшина, заведующая сектором специальных программ Научно-просветительного отдела Государственного Эрмитажа, и другие.

В этот раз программа менее насыщенная, но не менее интересная. Ключевым событием Дней Эрмитажа станет открытие выставки одного шедевра из музейного собрания Эрмитажа — «Портрета императрицы Марии Фёдоровны» Ивана Николаевича Крамского. К слову, в этом году исполняется 180 лет со дня рождения великого художника.

Парадный портрет Марии Фёдоровны — одна из самых узнаваемых картин Крамского. Художнику её заказал будущий император Александр III в 1881 году, за несколько месяцев до восшествия императрицы на престол. Работая над полотном, Крамской использовал фотографию Марии Фёдоровны, снятую в ателье фотографа Сергея Левицкого.

Этому периоду также будет посвящён и цикл лекций «Искусство времени правления Александра III и Марии Фёдоровны в собраниях Эрмитажа», который прочитают специалисты музея — старший научный сотрудник отдела «Реставрационно-хранительский центр «Старая деревня» Евгения Семёнова и искусствовед, научный сотрудник Государственного Эрмитажа Елизавета Трубкина.

Одной из фишек этого года станет кинотеатр виртуальной реальности, в котором покажут фильм 2017 года — «Эрмитаж. Погружение в историю». Картина создана при помощи новейших технологий, объединивших виртуальную реальность и кино. С помощью специальных очков зритель сможет стать участником событий фильма и присоединится к экскурсии, которую проводит Константин Хабенский. В основу сценария легли главные события значимых периодов истории Эрмитажа — от Екатерины Великой до наших дней.

Продолжая тему виртуальной реальности, на «Днях» будет представлен пилотный проект — «Зал Юпитера», разработанный Центром виртуальной реальности КРОК. Это полная цифровая копия зала Юпитера Государственного Эрмитажа. Подобный проект не имеет аналогов в музейной практике и, по сути, представляет собой музей будущего.

Специалисты КРОК применили в проекте технологию фотограмметрии — способ визуализации физических объектов, позволяющий объединять их фотографии в единый 3D-образ. С помощью специальных VR-очков, зрители смогут прогуляться по виртуальному залу Юпитера, перемещаясь при помощи джойстика, приблизиться к любому произведению искусства, прослушать информацию о времени и истории его создания, авторе, художественном стиле. А вся виртуальная модель зала состоит из «оцифрованных» в 3D-формате экспонатов и интерьеров, хранящихся в памяти рабочей станции. Благодаря разработанной в КРОК методике воссозданы интерьеры и обстановка зала, скульптуры — всего 46 экспонатов.

Напомним, что Екатеринбургский музей изобразительных искусств и Эрмитаж имеют давнюю историю сотрудничества. В 1941 году Свердловск буквально «приютил» и сохранил эвакуированную коллекцию Эрмитажа. Кроме того, в 2018 году в Екатеринбурге должен открыться филиал музея — культурно-просветительский центр «Эрмитаж-Урал».

Дни Эрмитажа пройдут в Екатеринбурге с 13 по 20 октября.

Программа 14 октября, с 11.00 до 20.00 — Выставка одного шедевра. Представление картины «Портрет императрицы Марии Фёдоровны», художника Ивана Крамского. Выставка продлится до 21 января 2018 года. 14 октября, в 13.00 — Лекция, посвящённая произведениям Ивана Крамского в собрании Государственного Эрмитажа. С 16 по 20 октября — Цикл лекций «Искусство времени правления Александра III и Марии Фёдоровны в собраниях Эрмитажа» С 14 октября — откроется кинотеатр виртуальной реальности для демонстрации фильма «Эрмитаж. Погружение в историю с Константином Хабенским». Сеансы будут идти каждый день до 16 октября с 11.00 до 18.00 по уральскому времени.