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3 июня 2022, 17:35

Большая свердловская дуэль

Официальные обложки книг

Официальные обложки книг

Произведения свердловских писателей Анны МАТВЕЕВОЙ и Сергея БЕЛЯКОВА вошли в шорт-лист 17-й Национальной литературной премии «Большая книга». Вместе с ними на победу претендуют Павел БАСИНСКИЙ, Гузель ЯХИНА, Дмитрий ДАНИЛОВ и еще пять авторов.

Финалистом премии «Большая книга» до этого Анна Матвеева становилась дважды, оба раза за сборники рассказов – за 2013 год с изданием «Подожди, я умру – и приду», за 2015-й – с книгой «Девять девяностых». Как делилась с «ОГ» Анна Матвеева тогда, на победу в «Большой книге» она и не рассчитывала, поскольку лауреатами данной премии, как правило, становятся авторы романов. В нынешнем году свердловский писатель как раз представлена с произведением этого жанра под названием «Каждые сто лет. Роман с дневником». Это личные истории, рассказанные двумя женщинами. Дневники они начинают вести в детстве: Ксеничка Лёвшина в 1893 году в Полтаве, а Ксана Лесовая – в 1980-м в Свердловске.

Анна Матвеева родилась в Свердловске. Она является автором романов «Перевал Дятлова, или Тайна девяти», «Завидное чувство Веры Стениной» и «Есть!», сборников прозы «Призраки оперы», «Спрятанные реки», «Лолотта и другие парижские истории» и т. д. Финалист премии «Национальный бестселлер». Кроме того, Анна Матвеева работала журналистом в «Областной газете», о чем вспоминала в нашем интервью: «Я пришла работать в «Областную газету», когда мне было лет 19 и я еще училась на заочном в университете. Сначала попала в отдел информации, потом писала о политике, культуре – музыке, кино, да много о чем. Хорошие впечатления остались у меня от работы в редакции – газета вообще дело интересное».

Еще один свердловский автор – Сергей Беляков – на премии «Большая книга» за 2013 год тоже становился финалистом, но ему повезло больше – историк и писатель был удостоен второй премии. Жюри и читатели высоко оценили его роман «Гумилёв, сын Гумилёва». В этом году Сергей Беляков номинирован за документальный роман «Парижские мальчики в сталинской Москве» – о расцвете сталинской эпохи, написанный с позиции русских парижан – подростков Мура и Мити, родившихся за пределами России и попавших в СССР в конце 1930-х годов.

Сергей Беляков родился в Свердловске. Автор книг «Усташи: между фашизмом и этническим национализмом», «Тень Мазепы: украинская нация в эпоху Гоголя» и других. Финалист премий «Национальный бестселлер» и «Ясная Поляна». С 2005 года является заместителем главного редактора журнала «Урал».

Лауреатов премии объявят в декабре.

Все финалисты «Большой книги-2022:

  • Павел Басинский, «Подлинная история Анны Карениной»;
  • Алексей Варламов, «Имя Розанова»;
  • Дмитрий Данилов, «Саша, привет!»;
  • Олег Ермаков, «Родник Олафа»;
  • Руслан Козлов, «Stabat Mater»;
  • Афанасий Мамедов, «Пароход Бабелон»;
  • София Синицкая, «Хроника Горбатого»;
  • Гузель Яхина, «Эшелон на Самарканд»;
  • Анна Матвеева, «Каждые сто лет. Роман с дневником»;
  • Сергей Беляков, «Парижские мальчики в сталинской Москве». 

  • Опубликовано в №96 от 04.06.2022
Областная газета Свердловской области
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