Книгу Марины Голубицкой "Два писателя, или Ключи от чердака" представят в Екатеринбурге

Фото: обложка книги/chitai-gorod.ru/catalog/book

В столице Урала пройдет презентация романа Марины Голубицкой "Два писателя, или Ключи от чердака". Встреча с автором состоится 15 октября в 16:00 в магазине "Читай-город" (ул. Вайнера, 12).

Сюжет книги разворачивается в Екатеринбурге в конце 90-х годов, начале нулевых. Главная героиня — женщина, у которой благополучно сложилась жизнь: хороший муж, прекрасные дети, любимая работа. Однако стоит ей чуть приоткрыть дверь своего дома, как туда врывается писатель — харизматик, вдохновитель и разрушитель границ. Останется ли жизнь героини прежней?

Те, кто знаком с культурной жизнью Екатеринбурга, легко узнают в персонажах местных художников и поэтов, к тому же некоторые из них — драматург Николай Коляда и поэт Борис Рыжий — выведены в романе под своими именами. Но несмотря на фотографическую точность, перед вами не мемуары, а роман о творческом инстинкте. О радости и унижениях писательства, об амбициях, тщеславии и шутовстве.

Текст романа изначально публиковался в литературном журнале "Урал" в 2002–2003 годах, но сейчас издан в формате книги (издательство "Русистика").