Выбор Командора сделан

Лауреатов премии награждают не только денежным призами, но также медалью, эскиз которой нарисовал Владислав Петрович, и иными памятными подарками. Так, Елене Трофимчук вручили куклу барабанщика ручной работы. Фото: Полина Зиновьева

По традиции торжественная церемония прошла 14 октября, в день рождения самого писателя и в Свердловской областной библиотеке для детей и молодежи, носящей имя Командора.

Владислава Крапивина нет с нами уже два года – он скончался 1 сентября 2020-го. Но его премия жива и все так же открывает новые имена в детской литературе. В этом году свои работы на конкурс предоставили 172 автора из 12 стран. В лонг-лист выбрали 17 произведений, а в короткий список попали девять. Отметим, кстати, интересную тенденцию – уже второй год подряд в шорт-листе (и следовательно среди лауреатов) только женщины. Тут уж невольно в голову придет аналогия, что у детской литературы сейчас – женское лицо.

Другую тенденцию, уже литературную, отметил член жюри премии, член Союза российских писателей Олег Раин.

– Я давно знаком с «Крапивинкой». Изменения в рукописях есть, это видно. Раньше, если утрировать, в произведениях было больше жизнеутверждающего, радостного, к черным краскам относились с осторожностью. Сейчас замечаем другое – депрессивные настроения. У героев стало появляться больше проблем с семьей, школой. Это правда. И, думаю, авторам нужно задуматься, особенно если они не дают возможности героям выбраться из этой трясины. Детская литература должна быть не просто лучом света, а давать особый вектор движения – куда плыть.

Ольга Семеновская получил спецприз за работу «Трое без лодки и Чудик» Фото: Полина Зиновьева

Но, с другой стороны, на премии имени Владислава Крапивина очень часто отмечали произведения, где ставили вполне серьезные, казалось бы, даже совсем не детские вопросы. Над которыми иные взрослые ломают голову. Как в свое время в произведениях самого Владислава Петровича.

В главной номинации «Выбор Командора», которую вручала председатель жюри премии, почетный командор «Каравеллы», вдова писателя Ирина Крапивина выиграла Вера Ильина из Новосибирска с произведением «Лысая».

– Так много сейчас талантливых людей, которые стремятся выразить себя в наше трудное время, - говорит Ирина Крапивина. - Я знаю что такое литературный труд не понаслышке. За 56 лет нашей совместной жизни я видела только спину Владислава Петровича. Сейчас такое уже трудно представить (улыбается). Бесконечно слышала уютный стук пишущей машинки. Я надеюсь, что в «Выборе Командора» Владислав Петрович меня бы поддержал. В этом произведении простая девочка оказалась взрослее всех. Но ей кажется, что люди не принимают ее. Поэтому я хочу сказать молодым ребятам – прежде чем начинать борьбу со всем окружающим, подумайте. Может быть, зернышко скептицизма сидит именно в вас. А вокруг все не так плохо. И когда дети нащупывают пути решения своих проблем вместе с родителями – это самое главное.

Призы «Выбор Командора» – Вера Ильина «Лысая» (Новосибирск)

«Лысая» (Новосибирск) «Выбор детского жюри» – Юлия Варнакова «Только ветер навстречу» (Нижний Новгород)

«Только ветер навстречу» (Нижний Новгород) «Выбор литературного совета» – Екатерина Аксёнова «Пешком по небу» (Тюмень)

«Пешком по небу» (Тюмень) «Выбор профессионального жюри» – Наталья Вишнякова «На старт приглашаются…» (Москва). Также специальными призами премии отметили произведения: Екатерина Афанасьева «Пазл» (Москва) Татьяна Бойко «Сапфир» (Республика Беларусь) Александра Кушникова «Сказки на каникулах» (США) Ольга Семеновская «Трое без лодки и Чудик» (Москва) Елена Трофимчук «Спринт» (Республика Беларусь)

Екатерина Афанасьева. Фото: Полина Зиновьева

«Выбор детского жюри» – Юлия Варнакова «Только ветер навстречу». Фото: Полина Зиновьева

Татьяна Бойко. Фото: Полина Зиновьева