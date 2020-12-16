На фестивале "Не темно" в Екатеринбурге пустят "Хогвартс-экспресс"

Часть арт-объектов фестиваля "Не темно" можно увидеть на Детской железной дороге. Фото: Алексей Кунилов

В Екатеринбурге 19-20 декабря пройдёт девятый фестиваль светового искусства "Не темно". В этот раз арт-пространство развернётся в парке имени Маяковского.

Одной из фишек мероприятия станет "Хогвартс-экспресс". Как рассказал директор фестиваля Александр Цариков в ходе сегодняшнего брифинга, часть арт-объектов можно будет увидеть, проехавшись на "Хогвартс-экспресс" из мира Гарри Поттера, который пустят по Детской железной дороге.

На время фестиваля на ДЖД будет действовать летнее расписание. Первая экскурсия стартует в 18:00, а последняя ‒ в девятом часу. Световые работы расположатся на платформах. К ним можно будет подойти и рассмотреть. В это время экскурсоводы расскажут о замысле художника.

По словам куратора фестиваля Евгении Никитиной, в этом году гости мероприятия смогут увидеть 19 работ, выполненных художниками из Екатеринбурга, Первоуральска, Перми, Санкт-Петербурга и Владивостока.

"Может показаться, что это не так ярко, не так значимо как в прошлом году, когда было много иностранных гостей-художников. Но зато мы впервые опробуем уральскую школу светового искусства", ‒ отметила она.

Напомним, в прошлом году были представлены 25 световых инсталляций от мастеров света из России, Германии, Финляндии, Швейцарии, Польши, США, Австрии и Туниса.

Добавим, ранее в ЦПКиО Екатеринбурга открылась ярмарка. А с пятницы, 18 декабря, начнёт действовать новый каток "Северное сияние".