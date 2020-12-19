В Екатеринбурге стартует девятый фестиваль «Не темно»

В Екатеринбурге стартует фестиваль «Не темно». Фото: организаторы.

Сегодня в Екатеринбурге стартует девятый фестиваль светового искусства "Не темно". В этом году он проходит на территории парка имени Маяковского.

По данным организаторов, фестиваль пройдёт в два дня. Гостей ждут с 18:00 до 22:00 19 и 20 декабря.

Посетители смогут увидеть 18 арт-объектов (ранее заявлялось о 19). Ознакомиться с расположением всех световых экспонатов можно тут.

Кроме того, на Детской железной дороге ЦПКиО пустят "Хогвартс-экспресс" из мира Гарри Поттера. Часть арт-объектов можно будет увидеть из окон поезда. Первая экскурсия на ДЖД стартует в 18:00, а последняя ‒ в девятом часу.

Участниками фестиваля "Не темно-2020" стали художники из Екатеринбурга: Сергей Лаушкин, Олеся Ильенок, Андрей Чугунов, Артём Романов, Данил Непомнящий, Юлия Змеева, Алёна Новицкая, Владимир Соколов, Александр Гагарин, Ирина и Стас Шминке, Архитектурное бюро LATOON, «Музей вечно играющих аттракционов», Анжела Чева, Анастасия Пищугина, Анна и Виталий Черепановы, Илья Гришаев, Павел Васильев, Игорь Маратканов, Ян Каплан, Александр Гедз, Венера Валиева, Алеся Зарипова, Илья Комаров, Глеб Латыев, Сергей Макаров, Анна Москвичова, Глеб Столяров, Егор Суслов, Наталья Тюкина, Кирилл Ходырев, Софья Эстрина, Елизавета Яковлева. А также из других городов: Катерина Муравьёва, Пётр Балдин (Санкт-Петербург). Дарья Гофман (Владивосток). Город первых (Первоуральск). Александра Бубнова (Пермь).

Напомним, в прошлом году были представлены 25 световых инсталляций от мастеров света из России, Германии, Финляндии, Швейцарии, Польши, США, Австрии и Туниса.

Добавим, ранее в ЦПКиО Екатеринбурга открылась ярмарка. А с пятницы, 18 декабря, начал действовать новый каток "Северное сияние".