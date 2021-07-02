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Культура / Изобразительное искусство
2 июля 2021, 17:36

В Екатеринбурге "Стенограффия" преобразует дворы города

  Анна Митчина
Рисунки цветов

Объект "Цветочный портал" создала иллюстратор из Екатеринбурга Лера Разводова. Фото: Алексей Кунилов

Традиционный для Екатеринбурга фестиваль стрит-арта "Стенограффия" сегодня стартовал. Он будет длиться весь месяц.

Несмотря на пандемию, в этом году организаторам фестиваля удалось привезти в столицу Урала художников из Греции, Италии, Финляндии, Аргентины и Германии. Координатор фестиваля Ирина Завьялова рассказала на пресс-конференции "Интерфакс", что иностранные мастера украсят фасады зданий по адресам ул. Татищева, 49, Розы Люксембург, 37, пер. Банковский, 10, ул. Восточная, 29 и Мамина-Сибиряка, 10.

Кроме традиционных граффити на стенах, в этом году появятся новые формы творчества. Проект "Стенограффия во дворе" преобразит четыре пространства около жилых домов вместе с их жителями. Организаторы уже во всю работают над задумками.

Для первого раза организаторы выбрали четыре адреса: Титова, 23, Мичурина, 49, Трактористов, 4, Малышева, 23. По итогу проекта будет выпущена универсальная методичка с описанием простых решений, которые помогут преобразовать свой двор самостоятельно.

В планах организаторов реставрировать и старые проекты. Например, они восстановят стрит-арт линию (туристический маршрут по объектам фестиваля) и два рисунка на ул. Попова и ул. Бажова.

Напомним, в начале июня у Театра эстрады появилось граффити с Александром Невским. Этот рисунок стал неожиданностью и для жителей города, и для организаторов фестиваля "Стенограффия", так как они уже согласовали это место и рисунок, который там разместят. На пресс-конференции руководители мероприятия рассказали, что сейчас они активно ведут переговоры и всё ещё надеются реализовать там свой проект.

Областная газета Свердловской области

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