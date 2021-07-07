В Екатеринбурге появился первый арт-объект "Стенограффии-2021"

Для реализации задумки художник использовал яркие, выделяющиеся на чёрном фоне, оранжевый, голубой и розовый цвета. Фото: пресс-служба фестиваля.

На фестивале уличного искусства "Стенограффия" в Екатеринбурге представили первую в этом году работу. Сюжет из жизни лягушек появился на стене здания на ул. Малышева, 84.

Создателем арт-объекта стал москвич Андрей Beat.c. Сюжет его работы довольно прост – лягушка охотится с сачком на летучую мышь. Арт-объект выполнен в ярких, выделяющихся на чёрном фоне, оранжевых, голубых и розовых цветах.

«Если говорить о работе на Малышева, я старался сделать что-то забавное и не особо навязчивое, хотя и выглядит это достаточно массивно, благодаря темным пятнам», – передаёт слова Андрея пресс-служба фестиваля.

Андрей Beat.c увлекается граффити с 2009 года. Он также занимается иллюстрацией, мозаикой, скульптурой, вышивкой. Является участником московского граффити-коллектива PWZOO.

По данным организаторов, скоро художник представит ещё одну работу. Новый арт-объект появится на киоске на Ленина, 56. Планируется также выход серии плакатов от граффитчика.

Напомним, традиционный для столицы Урала фестиваль будет проходить весь месяц.