Вышли в мастера: восемь свердловчан получили спецзвания в сфере народных художественных промыслов

Нам довелось побывать в гостях у Ирины Смыковой (теперь она расписывает подносы на дому) и познакомиться с её необычными работами Фото: Наталья Шадрина

В Нижнем Тагиле в рамках X Научно-практической конференции «Худояровские чтения» чествовали свердловчан, которые в этом году удостоены званий «Мастер» и «Хранитель» народных художественных промыслов (НХП).

Так, обладательницами почётного звания «Мастер» НХП стали две художницы Сысертского фарфорового завода – Светлана Кадочникова и Людмила Антропова. Обе посвятили росписи по керамике практически всю свою жизнь, работая в группе творческо-экспериментального участка предприятия: Светлана на заводе – почти 37 лет, Людмила – 26. Конечно же, за плечами мастериц немало побед в самых разных конкурсах, включая престижную всероссийскую выставку-ярмарку «Ладья».

Фото: Наталья Шадрина

Звание «Мастер» теперь носит и ювелир Надежда Лаптева из посёлка Нейво-Шайтанский. Уже ни одно десятилетие она работает с самоцветами – яшмой, змеевиком, малахитом, родонитом, радуя своих клиентов самыми разными изделиями – от талисмана-оберега до колье, брошей и нарядных гарнитуров.

Гарнитур из азурита. Фото: Из архива Н.Лаптевой

Поскольку нынешние «Худояровские чтения» были посвящены 275-летию уральской лаковой живописи по металлу, без признания ремесленников, сохраняющих этот промысел, было не обойтись. Почётные звания получили Наталья Прудникова и Ирина Смыкова. Обе художницы начинали в 1980-е в цеху завода «Эмальпосуда», где расписывались знаменитые на всю страну тагильские подносы. В интервью «ОГ» Ирина Смыкова вспоминала, как сотрудникам цеха вручали золотую и серебряную медали Выставки достижений народного хозяйства. Сегодня мастерицы продолжают развивать промысел, делая акцент на сюжетную живопись.

Фото: Наталья Шадрина

В категории «Хранитель» в этом году отмечены Дмитрий Шейкман, Михаил Смердов и Татьяна Коваль. Татьяна Александровна является заведующей филиалом «Этнографический комплекс» Нижнетагильского музея-заповедника «Горнозаводской Урал». В её ведомство входят как раз музей истории подносного промысла (дом Худояровых), а также музей быта и ремёсел.

Дмитрий Шейкман – екатеринбуржец, доцент кафедры механической обработки древесины и производственной безопасности Уральского государственного лесотехнического университета. Сам он занимается резьбой по дереву: на ярмарках и выставках можно увидеть его скульптуры, работы в технике корнепластика с отделкой морением и не только.

Михаил Смердов из Ирбита более двадцати лет собирал старинные предметы быта, а затем на основе своей коллекции открыл в городе частный музей. Конечно, в экспозициях уделено внимание и предметам народного художественного промысла.

Традиционно обладатели почётных званий получили губернаторскую премию в размере 50 тысяч рублей.

Впервые звания в сфере народных художественных промыслов в нашем регионе были присвоены в 2017 году. Теперь в Свердловской области уже тридцать «Мастеров» и восемнадцать «Хранителей».