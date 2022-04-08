В Екатеринбурге "Стенограффия — 2022" продлится всё лето

В этом году мероприятие пройдёт уже в 13-й раз. Фото: Павел Ворожцов

В этом году фестиваль уличного искусства "Стенограффия" будет длиться всё лето, с 1 июня по 31 августа. Постановление о проведении мероприятия подписал глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

По данным пресс-службы мэрии, организаторы уже ведут переговоры с художниками, занимаются поиском площадок и поверхностей для новых арт-проектов. Отмечается, что в этот раз программа мероприятия будет направлена на более активное вовлечение жителей и гостей города в творческий процесс.

"В прошлом году в рамках фестиваля зародился проект "Стенограффия во дворе". И нам очень нравится идея вовлечения горожан в создание арт-объектов. В планах команды — обновление стрит-арт линии и организация серии экскурсий по работам фестиваля", — заявил замглавы Екатеринбурга Сергей Плахотин.

Напомним, "Стенограффия" проходит в Екатеринбурге с 2010 года. Мероприятие направлено на развитие уличного искусства, а также на улучшение внешнего облика столицы Урала.

В прошлом году в рамках фестиваля уличного искусства было создано около 30 работ. Посмотреть на некоторые из них можно тут.