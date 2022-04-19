Темы дня

Культура / Изобразительное искусство
19 апреля 2022, 18:14

В Екатеринбурге представят лучшие работы конкурса карикатуры «Евразия»

Фото: Ассамблея народов Евразии/eurasia-assembly.org

Фото: Ассамблея народов Евразии/eurasia-assembly.org

В Екатеринбурге 20 апреля, в фойе Новой сцены Свердловского театра музыкальной комедии, откроется выставка лучших работ IV Международного конкурса карикатуры «Евразия»

Международный конкурс карикатуры объединил более 100 художников из 33 стран мира, среди которых Великобритания, Германия, Италия, Португалия, Сербия, Словакия, Турция, Чехия, Франция. Тема конкурса этого года – «Привет, сосед!».

– Конкурс наглядно продемонстрирует, что людей в разных странах волнуют одни и те же проблемы. А юмор в графических работах – это и прекрасный переводчик, и лекарство от многих болезней, в том числе социальных и политических, – говорится в сообщении оргкомитета.

Конкурс проводится при поддержке Ассамблеи народов Евразии и министерства культуры Свердловской области. Церемония награждения победителей состоится 20 мая 2022 года.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
19.04.2022, 20:50 / Общество
В Екатеринбурге будут судить молодого человека, обвиняемого в реабилитации нацизма
19.04.2022, 19:58 / Общество
В центре Екатеринбурга перекроют 6 улиц для участников Пасхального крестного хода
19.04.2022, 18:46 / Экономика
Правительство РФ обяжет банки раскрывать полную информацию о сумме ипотеки
19.04.2022, 18:14 / Культура
В Екатеринбурге представят лучшие работы конкурса карикатуры «Евразия»
19.04.2022, 18:10 / Экономика
Евгений Куйвашев обсудил с главой Уралуправтодора эффект от строительства трассы М-12