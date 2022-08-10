Волович. Выставляется впервые

Работы из серии «Средневековые мистерии», также представленные на выставке, выполнены темперой и гуашью и не экспонировались более 30 лет. Фото: Павел Ворожцов

В Екатеринбурге, сразу на двух площадках Свердловского областного краеведческого музея имени О. Е. Клера, открылась выставка «Неизвестный Волович», на которой представлены ранее невыставлявшиеся картины Виталия ВОЛОВИЧА.

3 августа Виталию Воловичу исполнилось бы 94 года. Его не стало на 91-м году жизни. Он ушел вскоре после своего юбилея, 20 августа 2018 года. До последнего момента Виталий Михайлович ходил открывать собственные выставки, ездил по области и много работал. Картины последнего года частично представлены в музейно-выставочном центре «Дом Поклевских-Козелл» на Малышева, 46. Это первая часть экспозиции. Вторая – в музее Эрнста Неизвестного (ул. Добролюбова, 14).

Название у выставки весьма интригующее – «Неизвестный Волович». Как будто Воловича нужно для кого-то открывать или кому-то на Урале он неизвестен. Уж кто-кто, а Виталий Михайлович Волович был, пожалуй, самым известным художником региона. Признанный мастер, горожанин, еще при жизни заслуживший памятник в самом центре Екатеринбурга. Но однажды – не то в шутку, не в то в серьез – посетовавший корреспонденту газеты, что у него так и нет снимка со своей бронзовой скульптурой. Не знаем, успел ли в итоге его сделать.

Скульптурная группа «Горожане. Разговор» была открыта в августе 2008 года. Она изображает трех уральских художников и друзей – Мишу Брусиловского (слева), Виталия Воловича (в центре) и Германа Метелёва. Фото: Алексей Кунилов

Но в художественном плане Виталия Воловича еще предстоит открывать. И музеям, и зрителям. Мастеру такого масштаба все же нужна дистанция для понимания. И проект «Неизвестный Волович» – это, в общем, попытка эту дистанцию сократить.

Еще один «крючок» от организаторов выставки – она открыта к 95-летию художника. Однако юбилейная дата будет только в следующем году. Впрочем, музей пошел на эту хитрость специально. Дело в том, что это первая выставка к предстоящему юбилею. Да, за год вперед, но, понимая масштаб художественного наследия Виталия Воловича, начинать действительно нужно уже сейчас. Экспозиция «Неизвестный Волович» позднее отправится в «турне» по другими филиалам Свердловского краеведческого музея и будет ездить целый год, вплоть до юбилейной выставки, которую в музее обещают сделать масштабной.

Фото: Павел Ворожцов

А пока к 94-летию художника, совместно с семьей Воловичей, в двух залах дома «Дом Поклевских-Козелл» выставили почти 30 работ мастера.

– Этого никто прежде не видел, – отмечает замдиректора музея Владимир Быкодоров. – В одном зале – невыставлявшиеся картины, которые художник создавал в 2016–2018 годах. Во втором – работы, которые не демонстрировались публике более 30 лет. Про них было сказано: «они пролежали где-то на высокой полочке». На картинах даже не обозначен год создания.

Работы Виталия Воловича. Фото: Павел Ворожцов

Так, посетителям представлена графика из серий «Цирк», «Мастерская» и «Средневековые мистерии». Поздние работы Виталий Волович, кстати, рисовал, казалось бы, совершенно нетипичным для большого художника материалом – цветными карандашами. Но мог добиваться и глубины, и драматизма. Мимо этих картин, вообще, просто так не пройти. Каждая из них – головоломка. Сложившийся ряд персонажей и вещественных знаков – Христос, ангелы, чудовища, шуты, химеры, правители, птицы, карты и многое-многое другое. Нужно рассматривать детали, прикладывать усилия, чтобы разгадать картину. Если получится, то становится понятно, что Виталий Волович вкладывал в свою фразу: «Художник побеждает хаос». И совершенно неважно, что он побеждал его при помощи безобидных цветных карандашей. Однажды его даже спросили, почему он, большой художник, вдруг обратился к ним, на что Виталий Михайлович философски заметил: «Видимо, вновь впадаю в детство».

Работы 30-летней давности выполнены в другой технике – темперой и гуашью.

– Судя по языку, это графика из 90-х. Очень мощная, плотная, – считает искусствовед Галина Шарко. – Она выражает те образы и те идеи, которые возникли у Виталия Воловича еще в 60-е годы. Во втором зале – картины, которые подводят итог жизни художника. Это творчество впитало и исторические события, и его личные переживания. Эти работы, на самом деле, требуют подготовки для их понимания.

В Художественном музее Эрнста Неизвестного представлены работы из путешествий Виталия Воловича. Он много рисовал с натуры, ездил не только по Союзу, но и в Чехословакию, Францию, позднее в Израиль, Италию, Западную Европу. Итогом этих поездок стало большое количество графических и живописных работ. Кроме того, на выставке представлены фотографии из путешествий и более 20 эскизов, в которых, как отмечают в музее, художник стремился передать многообразие мира и культур.

Экспозиция в Художественном музее Эрнста Неизвестного. Фото: Павел Ворожцов

Выставка в музейно-выставочном центре «Дом Поклевских-Козелл» работает до 9 октября, в музее Эрнста Неизвестного – до 4 сентября.

Виталий ВОЛОВИЧ (3 августа 1928–20 августа 2018). Родился в городе Спасске Дальневосточного края. В 1932 году переехал с матерью в Свердловск. Окончил Свердловское художественное училище. Художник-иллюстратор, график, живописец. Сорок лет творческой жизни посвятил книжной графике: иллюстрировал Михаила Пришвина (1953), Роберта Льюиса Стивенсона (1962), Павла Бажова (1963, 1969), легенды и сказки народов мира (1960-е), Максима Горького (1965), трагедии Шекспира «Отелло» и «Ричард III» (1968), роман Бедье «Тристан и Изольда» (1978), «Эгмонта» Иоганна Гёте (1982), «Слово о полку Игореве» (1985) и другие произведения. Народный художник Российской Федерации, почетный гражданин Свердловской области. Похоронен на Михайловском кладбище в Екатеринбурге.